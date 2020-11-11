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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç’tan pandemi değerlendirmeleri

İHA

Başkan Büyükkılıç’tan pandemi değerlendirmeleri

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’na katılarak, dikkat edilmezse faturanın ağır olacağı uyarısında bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Maske, mesafe ve temizliği her yerde uygulayacağız, yeme içme mekânlarında dikkat edeceğiz, süreleri kontrol edeceğiz, ticari alanları da denetim altında tutacağız” dedi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında video konferans yöntemiyle bir kez daha toplandı. Toplantıda, yapılan çalışmalarda virüsün yayılmasını engellemek ve toplum sağlığı korumak için sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine ilişkin konular ele alındı.
Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de son zamanlarda vaka sayılarından artış olduğunu gözlemliyoruz. Eğer ki dikkat edilmezse faturanın da ağır olacağını söyleyebilirim. Biz hakikaten maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli duyarlılığı gösteriyoruz. Ulaşımda şoförlerimizde gerekli hassasiyeti gösteriyor. Kameradan da takip ediyoruz. Orada herhangi bir sorun yok” ifadelerini kullandı.
“Gerekli önlemleri almalıyız” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükkılıç, HES koduyla birlikte ulaşımda daha güvenli yolculuk yapılacağının da altını çizerek, şöyle devam etti:
“Gereksiz yere dışarıya çıkmamayı sağlamamız lazım. Daha dikkatli olmamız lazım. Maske, mesafe ve temizliği her yerde uygulayacağız. Yeme içme mekânlarında dikkat edeceğiz, süreleri kontrol edeceğiz, ticari alanları da denetim altında tutacağız. Toplu ulaşımda HES kodu ile ilgili uygulama açısından da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplu ulaşım önemli ama sadece toplu ulaşımla ilgili iş bitmiyor. Tüm yaşam alanlarında gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. HES kodu ile birlikte ulaşımı daha güvenli hale getireceğimizi de ifade etmek istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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