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Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan Teknik Direktör Samet Aybaba takım ile ilk antrenmanına çıktı.

Lig hazırlıklarına Kadir Has tesislerinde devam eden sarıkırmızılı takımda hafta içinde anlaşma sağlanan Teknik Direktör Samet Aybaba, takım ile birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Samet Aybaba antrenman öncesinde futbolculara sahada kısa bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından sarıkırmızılı takım antrenmana başladı.

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