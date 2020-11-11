Kayserispor´da Samet Aybaba, takımla ilk antrenmanına çıktı

KAYSERİ, (DHA)HES Kablo Kayserispor´da teknik direktörlük görevine getirilen Samet Aybaba, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, ligde karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Takımın teknik direktörlüğüne getirilen Samet Aybaba da antrenmanda yer aldı. Futbolcular teknik direktör Aybaba yönetiminde düz koşu, ısınma ve alan çalışması yaptı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri DHA
2020-11-11 22:44:44
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