Melikgazi Belediyespor - Halkbank: 3-1

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -ERKEKLER 1'inci Ligi A Grubu'nda 4'üncü hafta oynanması gereken ancak Halkbank takımında koronavirüs testi pozitif çıkan sporcular olması nedeniyle ertelenen müsabaka bugün oynandı. Sahasında Halkbank'ı konuk eden Melikgazi Belediyespor sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Cihan Demir, Veysel Alış

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Burak Kılıç, Emincan Kocabaş, Berk Seray, Ali Shahbazi, Ömer Uygur, İsa Aydoğdu, Yiğit Korkut (L) (Mustafa Atakan, Davut Şahin, Görkem Özgür, Mehmet Can, Hakan Sabunluoğlu)

HALKBANK: Mustafa Salçuk, Doğukan Kuyucu, Burak Seçilmiş, Batuhan Aydın, Murat Fatih, Berkay Yavuz, Ömer Burak (L) (Murat Çiloğulları, Abdurrahman Tolgahan, Mehmet Oktar, Metin Teközgen, Batın Yiğit, Arda Yeşildağ

SETLER: 25-17, 28-30, 25-16, 25-17

SÜRE: 101 Dakika (21-33-24-23)DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-11 22:47:02



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