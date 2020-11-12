Maske takmanın zorunlu olduğu yerlerde sigara içmek yasaklandı 65 yaş üzeri vatandaşlar belirli saatlerde dışarı çıkabilecek

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda yapılan yeni düzenleme ile maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda sigara içmek yasaklandı. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşlar da saat 10.00 ile 16.00 arası dışarı çıkabilecekler.

Virüsün solunum yoluyla kolayca bulaştığını ve bu nedenle meskenler dışında maske takma zorunluluğu getirildiği belirtilen değişiklikte şu ifadelere yer verildi:

“Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), tüm meydanlar , pazar yerleri, maske takmanın zorunlu olduğu tüm alanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın 12/08/2020 tarihli ve 13102 sayılı Genelgesi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda, koronavirüs salgınının illerindeki seyrinin anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10:0016:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

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