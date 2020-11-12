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AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, "Safiye teyze kongremizin önüne geçti" "Yönetimle ilgili kanaatini bildireni es geçmedik" "İl Başkanlığımızın bir popülaritesi oluştu" "Açık çek" "Havaalanı ihalesi sonuçlandı" "2021 de Kayseri şantiye olacak" "Gündemimiz YHT"

İHA

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, "Safiye teyze kongremizin önüne geçti" "Yönetimle ilgili kanaatini bildireni es geçmedik" "İl Başkanlığımızın bir popülaritesi oluştu" "Açık çek" "Havaalanı ihalesi sonuçlandı" "2021 de Kayseri şantiye olacak" "Gündemimiz YHT"

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "İnce eleyip sık dokunan bir il teşkilatı listesi hazırladık. Genel Merkezimizde çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra listemizi onayladı" dedi.
"Kongrede neler ön plana çıkar neler konuşulur diye hesaplarken kongremiz Safiye teyzemizin gölgesinde kaldı" diyen AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, "Biz beyefendiye nasıl bir hediye veririz diye düşünürken çorap ve havlu hediye eden Safiye teyzemiz bizim kongremizin önüne geçti. Türkiye’ de gündeme oturdu. Hoşluk ve gülümsemeye vesile oldu" ifadesinde bulundu.
Çopuroğlu, "Kongre ve yönetim listesinde bize kanaatini bildiren hiç ama hiç kimseyi es geçmedik. Yönetimimizde bulunan yöneticilerimizden bir çoğu farklı demografik yapıya sahip, eğitim durumu farklı, yaptığı iş bulunduğu mahalle farklı, doğduğu yer farklı. Bir harman yapmaya çalıştık" diyerek şu bilgileri verdi:
"Her gelen başvuruyu değerlendirdik. Ancak buna rağmen bize gelemeyen oldu ise lütfen bizden sonraki görev başında olacak olanlara çekinmeden ihtiyat etmeden gelsinler ve görüş ile taleplerini bildirsinler. Belediye başkanlarımız da, Milletvekillerimiz de ihtiyatlarından hiç isim vermediler sağ olsunlar. Bu iyiye mi delalet kötüye mi delalet bilmiyorum. Ancak geldiğimiz nokta da Elhamdülillah il başkanlığımızın bir popülaritesi oluştu. Bu popülarite var ki insanlar bizden de birileri olsun diye düşünüyor. Kimse endişe etmesin. Toplumumuzu kucaklayan bir liste oluştu. Buradan şu açık çeki vereyim. Şu anda Sivil toplum Kuruluşları başkanlarımıza açıkça çağrı yapmak istiyorum. Liste de olsun olmasın. Kapımız açık. Söyleyecekleri her konuyu bir il yönetim kurulu üyesi söylüyormuş gibi dikkate alacağım. Bizim vazifemiz bu. Genel kurul öncesi yüzden fazla insanı dinledim. Yanlışa vesile olmayalım diye çok dikkatli hareket ettik. Şu anki yönetim Allah ‘tan bir mani çıkmaz ise Adalet ve Kalkınma Partisini seçime götürecek yönetim bu gibi görünmekte"
"Havaalanı ile alakalı yaklaşık 400 milyonluk bir yatırım söz konusu Kayseri’miz de" açıklamasında bulunan AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, "İhalesi yapıldı ve onaylandı. İhalesini bir şirket aldı. Firma imalata başlayacak. Sanırım kış şartlarından dolayı bekliyor bahar ayında başlayacak bilemiyorum. Özellikle tramvay hattı dediğimiz Belsin ile Nuh Naci Yazgan üniversitesi arasında oradan Kumsmall’a gidecek güzergahla ilgili yer teslimi yapıldı. Yer teslimi demek fiziken gelin buyurun burada çalışabilirsiniz demektir. Bununla ilgili şantiye kurulması için bir onay süreci vardı. Bu da Belediye meclisinden çıktı" diyerek şunları söyledi:
"Önümüzdeki 2021 yılı Kayserimiz için şantiye yılı olacak. Bürokrasi işi doğrusu burada biraz uzattı. İnsanların kafasında acaba sorusu doğuyor. Hiç acaba sorusuna gerek yok. Açıklanan veriler ne ise bizde onu açıklıyoruz. Millet bahçesi başladı. Millet bahçesi ile ilgili çalışmalar başladı. Kış gelmeden ne kadar iş yapabilirlerse onun için gayret ediyor arkadaşlar. Bizim sıkça dile getirdiğimiz vatandaşın da hakkı olduğunu düşündüğümüz, Kayseri’den Ankara’ya çok büyük bir yolcu trafiğinin olduğunu düşündüğümüz bir lokasyondayız. Bu çerçeve de hızlı tren ile ilgili olarak bayağı bir mesafe kat ettik. Kazma vurulana kadar süreç başladı uygun olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza biz her fırsatta ifade ediyoruz bu konuyu. Yerköy hattına da oldukça hareket sağlayacak bu konu. Seçimden önce inşaatın başlayacağını düşünüyorum. Bizim birinci gündem maddemiz Yüksek hızlı tren."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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