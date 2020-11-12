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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi Belediyesi ikinci galibiyetini aldı

İHA

Melikgazi Belediyesi ikinci galibiyetini aldı

Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, erteleme maçında karşılaştığı Halkbank'ı 31 yenerek ligde ikinci galibiyetini elde etti.
Ligin dördüncü haftasında oynanması gereken ancak Halkbank takımında çıkan pozitif vakalar nedeniyle ertelenen karşılaşma dün oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynana karşılaşmada rakibini 2517, 2830, 2516 ve 2517’lik setler ile mağlup eden Kayseri temsilcisi böylece ligdeki ikinci galibiyetine imza atmış oldu.
Ligde puanını 6’ya çıkaran Melikgazi Belediyespor, ligin 6. hafta maçında 14 Kasım Cumartesi günü yine kendi evinde Global Connect Travel Düzce takımını konuk edecek.

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