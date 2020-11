ERÜ hak sahipliğindeki patentleri lisanslanmaya devam ediyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) sahibi olduğu beş ayrı patentini aynı anda lisanslayarak ticarileştirdi. 2017 yılında ilk lisanslamasını yapan Erciyes Üniversitesi beş ayrı patentini ticarileştirerek önemli bir başarıya daha imza attı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, imza töreninde yaptığı konuşmasında ERÜ’de ki son günlerde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.



Erciyes Teknopark da gerçekleştirilen imza törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ile firma yetkilileri katıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, imza töreninde yaptığı konuşmasında ERÜ’de son günlerde gerçekleştirilen önemli çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Aday aşı çalışmaları hakkında bilgiler veren Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitesi olarak Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde (ERAGEM) tamamen yerli ve milli olarak Covid19’a karşı geliştirilen, inaktif aşı adayımızın ARGE çalışmalarını tamamladık. İnaktif aşı adayının etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı’ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanarak Faz 1 çalışmalarına başlandı” dedi.



Erciyes Üniversitesi’nden TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” almaya hak kazanan iki akademisyeni de tebrik eden Rektör Çalış, “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” ne ilişkin 2020 yılı değerlendirme çalışmaları geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Erciyes Üniversitesi’nden iki akademisyenimiz 2020 yılı TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödülüne layık görüldü. Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak TÜBİTAK Bilim Ödülüne, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses de TÜBİTAK Teşvik Ödülüne layık görülmüşlerdir. ‘TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ kapsamında 18 ödül verilmiştir. Bu kıymetli ödüllerin ikisinin Erciyes Üniversitesi’ne gelmesinden son derece onurlu ve mutluyuz. Öğretim üyelerimizi gönülden tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.



Erciyes Üniversitesi’nin “2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” ile Times Higher Education (THE) sıralamalarına da değinen Rektör Çalış, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta aldığımız güzel haberlerden bir diğeri de Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile ilgiliydi. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçları da geçtiğimiz hafta içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank tarafından açıkladı. Bu endeks kapsamında dikkate alınan, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarıdır. Erciyes Üniversitesi tüm üniversiteler arasında 15. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer alma başarısını göstermiştir. Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE), 2021 yılı Dünya Üniversiteleri alan sıralamalarında da Erciyes Üniversitesi dört alanda önemli başarı göstermiştir. Sağlık Bilimleri alanında, Erciyes Üniversitesi uluslararası sıralamada 601+ bandında yer alırken, ulusal sıralamada ise 26 üniversite ile birlikte 3. sırayı paylaşmıştır. Yaşam Bilimleri alanında, Erciyes Üniversitesi uluslararası sıralamada 601800 bandında yer alırken, ulusal sıralamada ise 6 üniversite ile birlikte 2. sırayı paylaşmıştır. Mühendislik Bilimleri alanında, Erciyes Üniversitesi uluslararası sıralamada 8011000 bandında yer alırken, ulusal sıralamada ise 4 üniversite ile birlikte 4. sırayı paylaşmıştır. Fizik Bilimleri alanında, Erciyes Üniversitesi uluslararası sıralamada 8011000 bandında yer alırken, ulusal sıralamada ise 9 üniversite ile birlikte 3. sırayı paylaşmıştır.”



Üniversite Sanayi işbirliği ile yürütülen projeler ve ARGE çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Rektör Çalış, sözlerine şöyle devam etti:

"Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri sanayisi ile arasındaki üniversitesanayi işbirliğinin güçlendirilmesi kapsamında geçen yıl başlattığımız 100 Talep 100 Proje programı meyvelerini vermeye başladı. Program kapsamında şu ana kadar toplam 103 talep alınmıştır. Bu taleplerden 30 tanesi için sözleşmeler imzalanmış, bu 30 projenin 18’i ise BAP birimimiz tarafından fonlanarak hayata geçirilmiştir. 14 adet projede yine akademisyen firma eşleştirmesi sağlanmış olup; bu projeler TÜBİTAK, KOSGEB gibi fon mekanizmalarından faydalanılarak, ya da firma öz kaynakları ile hayata geçirilmiştir. Üniversite sanayi iş birliği sürecine, ArGe ve tasarım merkezlerinde çalışan lisans mezunlarının lisansüstü programlara kabulünü sağlamak adına Sanayi Lisansüstü Yönetmeliğimize yeni bir fıkra ekleyerek yeni bir boyut kazandırdık. Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Erciyes Teknopark’ta bugün itibariyle 244 ArGe firması yer almaktadır. Kurulduğundan bu yana 1.409 ArGe projesi ile toplamda 1.3 milyar TL’lik cirosal büyüklüğe ulaşarak büyüyen Türkiye’nin teknoloji üssü olma yolunda yeni hedeflerle çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişen ve büyüyen bir yapı olan Erciyes Teknopark da faaliyet gösteren firmaların ofis alanlarında mümkün olamayacak boyuta ulaşan ArGe projeleri için Erciyes Teknopark’ta 24 işlikli hangar tipi mekanik kuluçka merkezi kuruyoruz. 8 işlikli ilk merkezimiz tamamlandı. Geri kalan 16 işlikli mekanik kuluçka merkezini de 2021 yılı sonuna kadar tamamlayacağız.”



Üniversite olarak Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve Fermi Ulusal Laboratuvarı ile İşbirliği Ağımızı Genişlettiklerinin de altını çizen Rektör Çalış, “Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve Fermi Ulusal Laboratuvarı ile İş Birliği Ağımızı Genişletiyoruz. Uzun yıllardır Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve ABD'de Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nda (Fermilab) akademik çalışmalarını sürdüren Dr. Emrah Tıraş’ın üniversitemize katılmasıyla birlikte, üniversitemiz deneysel parçacık fiziği ve nötrino fiziği alanlarında uluslararası proje ve deneylere katılım göstermeye başladı. Bu bağlamda Erciyes Üniversitesi ile Fermi Ulusal Laboratuvarı arasında bir anlaşma imzaladık ve üniversitemiz NOvA ve ANNIE uluslararası nötrino deneylerine katılımcı üye olan ülkemizden ilk üniversite oldu. Bu deneylerin aktif veri alması, verilerinin analizleri ve dedektör ArGe çalışmalarına desteğimiz devam edecek ve yakın zamanda bu deneylerin kontrol odası üniversitemizde kurulacak” şeklinde konuştu.



Beş ayrı patenti aynı anda lisanslayarak yine bir ilke imza atıklarına dikkat çeken Rektör Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Araştırma Üniversitemizin araştırma performansının her geçen gün katlanarak artması önemli bir önceliğimiz haline gelmiştir. Bu doğrultuda Erciyes Üniversitesi olarak teknoloji transferi de bizim için son derece önem taşımaktadır. Bilgiye dayalı ekonomilerin gelişiminde patentler ön plana çıkmaktadır. Erciyes Üniversitesi olarak bugün burada beş ayrı patentimizi aynı anda lisanslayarak yine bir ilke imza atıyoruz. İki adet yeni nesil genetik tanımlama kiti patentini Detagen Genetik Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne, insansız hava araçları ve rüzgar türbinlerinin kanat performanslarının arttırılmasına yönelik üç adet patenti de MSG Teknoloji Şirketi’ne lisanslamış bulunuyoruz. Lisanslaması gerçekleşen bu buluşların hem firmalarımıza, hem üniversitemize hem de ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Bu protokoller ile Erciyes Üniversitesi tarafından üretilen bilginin topluma faydalı ürünlere dönüşmesi sağlanmıştır. Erciyes Üniversitesi olarak şehrimize ve ülke ekonomisine sağladığımız katkının daha da artması için portföyümüzde yer alan patentlerimizi lisanslayarak bilginin ticari değere dönüşmesi adına çalışmalarımız devam edecektir.”



Konuşmaların ardından, Detagen Genetik Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Elkatmış ve MSG Teknoloji Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç ile Rektör Çalış arasında imzalanan lisans sözleşmesi ile beş ayrı patent ticarileştirildi.

