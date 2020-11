Kayseri’de 2 adet tenis kortu ve spor salonunun temeli atıldı Vali Günaydın: “Yapılan yatırımlarla her alanda istenilen Kayseri’ye ulaşacağız” Başkan Büyükkılıç: “Engelli vatandaşlarımız da sporlarını engel olmadan yapabilecekler”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan tenis kortu ve spor salonunun temel atma törenine katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Yapılan yatırımlarla her alanda istenilen Kayseri’ye ulaşacağız” dedi.

Talas Bulvarı üzerinde bulunan tesislerin temel atma törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve protokol üyeleri katıldı.

Kayseri’ye daha fazla yatırım yaparak istenilen Kayseri’ye ulaşılacağını belirten Vali Şehmus Günaydın, “Yine ilimiz için güzel bir hizmetin temel atma töreni için bir araya geldik. Kayserimiz her geçen gün gelişiyor, değişiyor. İlimizin ihtiyaç duyduğu her alandaki yatırımlar da gerek merkezi hükümetimiz gerekse de yerel yönetimlerimiz ve gerekse de hayırseverlerimiz vasıtasıyla yerine getiriliyor. Bugün Kayseri olarak, çok önemli eşiği geçtik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yapılan yatırımları hem ülke ekonomimize hem de ilimiz ekonomisine katkıları çok fazla olacaktır. Gençlerimiz ve vatandaşlarımız her mevsimde spor yapsın diye kapalı alanlarda da spor tesisleri inşa ediliyor. Açık alanda çok önemli yatırımlar yapıldı. Erciyes’te yüksek irtifa kampı kapsamında çim sahalar yapıldı. Bunun hem ilimizdeki spor kulüplerine hem de turizmine de çok önemli katkılarını görüyoruz. Bunun için de başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bizler Kayseri olarak, gücümüzün ve potansiyelimizin farkındayız. Erciyesimiz dünya markası. Dün orada çok güzel bir tören yaptık ve ağaç diktik. Şu ana kadar oraya 5 milyon 62 bin ağaç dikmişiz ama Erciyes gibi bir inciye çok daha fazlası yakışır ve gerekir. Bunun için de dün talimatı verdik ve önümüzdeki yılın planlamasında 1.5 milyon ağacı toprakla buluşturacağız. Oradaki bu alt yapı yatırımları, ilerde ilimiz ve ülkemiz turizmini çok önemli derecede yukarılara doğru taşıyacak. Hemen dibimizde bulunan Nevşehir ile bir bütün halinde hareket ediyoruz. Gelen turist sayısını arttırmak, kaliteli yatırımları arttırmak hepimizin görevi. Spor turizmi ile ilgili de çok ciddi talepler var. Bisiklet sporu ile ilgili de dünyanın birçok ülkesinden takımlar, Erciyesimize gelip, kamplarını yapıyorlar. Bu da Erciyes’e daha fazla yatırım ve istihdam demek. İnşallah bu kayak sezonunu çok güzel geçireceğiz. Pandemiye rağmen Murat Cıngı beyden aldığımız bilgilere göre, çok önemli sayıda rezervasyon var ve bazı rezervasyonları da otel kapasitemiz olmadığı için karşılamadığımızı ifade etti. Bu da nereden nereye geldiğimizin bir göstergesi. Yeter mi yetmez, Kayserimiz çok daha fazlasını hak ediyor. Yaptığımız yatırımlarla, her alanda istediğimiz Kayseri’ye kavuşacağız inşallah. Tesislerimizin hayırlı olmasını diliyorum ve emeği geçen herkese sevgi ve saygılar sunuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Yaptığımız bu çalışmalarla burası 2 adet kapalı tenis kortundan oluşacak. Açık olanları da var ama kış şartlarında da bu hizmetin verilmesini önemsiyoruz. Her bir tenis kortumuz 665 metrekareye sahip olup, bu projenin inşaat alanı bin 450 metrekare. Yaklaşık 3 milyon 189 bin TL’ye mal oluyor. Diğer engelsiz yaşam merkezimizin spor salonu 2 milyon 140 bin TL’ye mal olmuş durumda. Bin metrekare inşaat alanı olacak. Buradaki donanımları ile birlikte hem engelli vatandaşlarımıza engelsiz bir koşul oluşturacak, hem de normal vatandaşlarımızın da burada hizmet almasına fırsat verecek. Talasımızın ve Erciyes Üniversitemizin hemen yanı başında olmasından dolayı da bir değer kazanacak. Biz sizleri seviyoruz ve sizlere layık olma yolunda gayret gösteriyoruz. 16 ilçe belediye başkanı ile el ele gönül gönüle diyoruz. Hiçbir noktada ihmalimiz söz konusu değil, beklentilere cevap verme yönünde gayret gösteriyoruz. İnşallah daha güzel hizmetlerle sizlerle buluşuruz” ifadelerini kullandı.

