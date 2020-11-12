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Ata tohumu Gacer binlerce yıl sonra yeniden toprakla buluşuyor Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Ata tohumu olan Gacer’i 30 dönüm arazide ekeceğiz” İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin: “Gacer tohumu geçmişte birçok ürüne alternatif olarak kullanılmış ama unutulmuş”

İHA

Ata tohumu Gacer binlerce yıl sonra yeniden toprakla buluşuyor Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Ata tohumu olan Gacer’i 30 dönüm arazide ekeceğiz” İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin: “Gacer tohumu geçmişte birçok ürüne alternatif olarak kullanılmış ama unutulmuş”

Üretiminin zorluğundan dolayı çiftçiler tarafından yıllarca tercih edilmeyen, ata tohumu olan 28 kromozomlu Gacer buğdayı uzun yıllar sonrasında yeniden toprakla buluştu.
Kayseri ve çevresinde Gacer olarak bilinen uzun yıllar öncesinde nişasta ve pirince alternatif olarak kullanılan ancak unutulan buğdayın 30 dönümlük araziye ekimi gerçekleştirildi. Kayseri’nin Develi ilçesinde bir aile tarafından uzun yıllardır muhafaza edilen Gacer buğdayının ekimi ile ilgili olarak bilgi veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak bir ilke daha imza atıyoruz. Tarımsal üretime verdiğimiz desteğin bir parçası olarak Gacer buğdayının ekimini yapıyoruz. Bölgemizdeki çiftçilere dağıtacağız. Kendi ata tohumumuz olan binlerce yıl bu topraklarda ekilen buğdayı topraklarla yeniden buluşturmuş olacağız. İki yıl önce Siyez buğdayı ekimi ile bir farkındalık ve rehberlik yapmıştık. Birçok kırsal mahallede bu siyez buğdayı ekiliyor. Kayseri’de Gacer buğdayı ekimini bu gün 30 dönüm arazide gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıllarda yeniden Gacer buğdayı üretilecek” diye konuştu.
Çolakbayrakdar, “Birçok gıdanın GDO’sunun değiştirilmesi gerekse öz tohumlara ulaşması konusunda insanlar yeniden geçmişe dönüyor. Eski tohumlarını arayış içindeler. Bu tüm dünyada var. Biz de bu gidişata ayak uydurmak için çalışma yapıyoruz. Ne kadar kendinize yetebiliyorsanız bu konu daha da önem kazanıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde bütün dünya üzerinde kendine yetebilen ülkelerin ayakta kalabilme şanslarının fazla olduğunu görmüş olduk. Kendine yetebilen şehir olabilmek için de atılan önemli bir adım. Çiftçiler ekip dikmezse biz gıdaya ulaşamayız ve aç kalırız. Çiftçilerimizi desteklemek ve üretim kapasitesini artırmamız lazım” ifadesinde bulundu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise, “Ata tohumlarımızdan biri olan Gacer buğdayı ekimini gerçekleştiriyoruz. Bu bizim ata tohumlarımızdan bir tanesi. Nişastadan pirince birçok konuda geçmişte alternatif olarak değerlendirmiş ama bölge bunu geçmişte unutmuş. Sadece bildiğimiz kadarıyla Develi ilçesinde bir aile tarafından bu zamana kadar taşınmış. Şimdi ise Kocasinan Belediyemizin katkılarıyla elde edeceğimiz buğdayları birçok bölgeye dağıtacağız. Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etmek istiyorum. Bereketli olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Gacer buğday tohumunun özellikleri
Gacer buğday tohumu Anadolu'da özellikle de İç Anadolu bölgesine uygun kadim bir ata tohumu buğday çeşididir. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Kayseri’de Develi ilçesinde nesilden nesile korunarak saklanmıştır. Tohumun özelliği 28 kromozomlu bir buğday çeşidi olup siyez buğdayı gibi eski tohumlarımızdandır. İçeriği itibariyle lif oranı yüksek protein ve nişasta içeriği itibariyle dengeli bir tohumdur. Glüten içeriği düşük olduğu için çölyak hastaları tarafından da tercih edilmektedir. Hem makarnalık hem ekmeklik olarak kullanıma uygun ve Kayseri ve bölgesinin damak zevkine hitap eden bir çeşittir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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