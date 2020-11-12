Kayserispor ligin en az gol atan takımı

Hes Kablo Kayserispor, ligde geride kalan 8 hafta sonunda sadece 4 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

Hes Kablo Kayserispor ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet alırken sadece 4 gol attı. Kalesinde 10 gol gören sarı kırmızılılar, ligin en az gol atan takımı oldu. Hes Kablo Kayserispor attığı 4 golün 3’ünü yabancılar atarken, 1 golü ise yerli isim kaydetti. SarıKırmızılı takımda Zoran Kvrzic, Pedro Henrique, İlhan Parlak ve Wilfried Kanga gol atan isimler oldu.

Kayserispor 10 Kasımpaşa (Zoran Kvrzic)

Alanyaspor 20 Kayserispor

Kayserispor 13 Erzurumspor (Pedro Henrique)

Ankaragücü 01 Kayserispor (İlhan Parlak)

Kayserispor 13 Sivasspor (Wilfried Kanga)

Ç.Rizespor 10 Kayserispor

Kayserispor 01 Hatayspor

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