Kayserispor, Samet Aybaba ile sezon sonuna kadar anlaştı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Hes Kablo Kayserispor´da teknik direktörlük görevine getirilen Samet Aybaba ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı açıklandı.
Hes Kablo Kayserispor´da Bayram Bektaş´tan boşalan teknik direktörlük görevine Samet Aybaba getirildi. Tecrübeli teknik direktör dün takımla ilk antrenmanına çıktı. Bugün kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hoşgeldin Samet Aybaba. Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Samet Aybaba, kendisini sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-11-12 17:48:12
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