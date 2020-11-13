Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışınca kendisini vurdu



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Murat K. (33), boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek için gittiği evde, yanında getirdiği tabancayı başına ateş ederek, intihara kalkıştı.

Olay, saat 23.30'da Melikgazi ilçesi Mümin Sokak Çağlayan apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat K. boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için evine gitti. Burada bir süre eşiyle konuşan Murat K., su istemek için eşini mutfağa gönderince yanında getirdiği tabancayı başına ateşledi. Eşinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Murat K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-11-13 01:37:19



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