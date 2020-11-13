Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışınca kendisini vurdu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Murat K. (33), boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek için gittiği evde, yanında getirdiği tabancayı başına ateş ederek, intihara kalkıştı.
Olay, saat 23.30'da Melikgazi ilçesi Mümin Sokak Çağlayan apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat K. boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için evine gitti. Burada bir süre eşiyle konuşan Murat K., su istemek için eşini mutfağa gönderince yanında getirdiği tabancayı başına ateşledi. Eşinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Murat K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-11-13 01:37:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.