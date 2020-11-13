Bakan Selçuk: Tasarım Beceri Atölyesi arttıkça okulların rengi değişiyor



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde yer alan, Erciyes Anadolu Holding tarafından yapımı tamamlanan 72 Tasarım Beceri Atölyesi'nin (TBA) açılış töreninde, video konferans yöntemiyle konuştu. Bakan Selçuk, "Atölyelerin sayısı arttıkça okulların rengi değişiyor. Öğretmenlerimizin bakışı değişiyor" dedi.

Kayseri'de, TSMF bünyesinde yer alan Erciyes Anadolu Holding tarafından yapımı tamamlanan 72 Tasarım Beceri Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un video konferans yöntemi ile katıldığı törende; Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin ile Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de yer aldı.

'ÖĞRETMENLERİMİZİN BAKIŞI DEĞİŞİYOR'

Bakan Selçuk, tasarım beceri atölyelerinin sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Atölyelerin sayısı arttıkça okulların rengi değişiyor. Öğretmenlerimizin bakışı değişiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz bu konuda gerçekten büyük bir takipçilik sergileyerek, arkası arkasına bu atölyelerin hayata geçmesi konusunda gayret gösteriyor. Öğretmenlerimizin beceri sertifikası alarak bu atölyelerde çalışmasını çok arzuluyorum. Çünkü, bir sınıf ya da branş öğretmeni seramik öğrendiğinde ya da robotik öğrendiğinde otomasyon, siber güvenlik ya da müzik ile alakalı bir konuda kendini geliştirdiğinde çocuklarımıza verecekleri dersler çok değişir. Drama bilen öğretmenin dersi tamamen değişmeye başlar. O yüzden atölyelerimizin bu yönden önemi büyük" dedi.

'İNSANLIĞA KATKI SAĞLAYACAĞIZ, DİYEN ÇOCUKLAR HAYAL EDİYORUM'

Pandemi döneminde birçok sıkıntının yaşandığını da dile getiren Bakan Selçuk, "Salgın döneminde bazı sıkıntılar var. Ama bizler şikayet makamı değiliz. Kayseri, bütün illere örnek olarak gösteriyorum. Buradaki neşe, çaba ve gayretin ortaya çıkmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her ilde Kayseri gibi gayretin olmasından mutluluk duyacağım. Biz öyle bir şey hayal ediyoruz ki çocuklarımın dünyadaki akranlarından geri kalamayacak şekilde biz buradayız. 'Bu vatan ve bayrak altında mücadelemizi sürdürüp insanlığa katkı sağlayacağız' diyen çocuklar hayal ediyorum. Bu bizim için bir millet ve ülke ödevi. Bu ödevimizi yaparken hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Programın ardından günün anısına okul bahçesine fidan dikimi yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-11-13 13:27:37



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