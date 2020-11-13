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Bakan Selçuk: “Kayseri’yi bütün illere örnek olarak gösteriyorum” Kayseri’de 79 tasarım beceri atölyesi açıldı

İHA

Bakan Selçuk: “Kayseri’yi bütün illere örnek olarak gösteriyorum” Kayseri’de 79 tasarım beceri atölyesi açıldı

Kayseri’de Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan 79 tasarım beceri atölyesinin açılışına video konferans ile katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri’nin eğitiminden övgüyle bahsederek, “Kayseri’yi bütün illere örnek olarak gösteriyorum” dedi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda yönetilen Erciyes Anadolu Holding tarafından kentte 79 farklı okula yaptırılan tasarım beceri atölyeleri düzenlenen törenle açıldı. Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk video konferans ile katılırken, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, öğretmenler ve öğrenciler törende hazır bulundu. Törende bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri alimler şehridir. Kayseri huzur şehri ve güvenilir bir limandır. Hayırseveriyle de meşhur olan Kayseri’miz dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek, valimizle ve diğer teşkilatlar ile dayanışma içerisinde bu şehri daha iyi noktalara taşımak için gayret gösteriyoruz. Bilimi ve gençliğimizi çok önemseyen bir anlayış içerisinde Erciyes Üniversitesi gibi bir değerimizin her zaman gururumuz olduğunu paylaşıyorum. Bizlerde Kayseri’de bir alt yapı oluşturmak anlayışı içerisinde bu çalışmalara hem destek veriyor hem de gençlerimize sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ise, “Biz bugün TMSF kayyumluğunda yönetilen Erciyes Anadolu Holding olarak ülkemizin varlığı ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bir araya geldik. Gelecekte güçlü toplum, güçlü Türkiye hedeflerine ulaşabilmek için, çocuklarımızın gerek zihni gerekse teknik donanımını artırmak durumundayız. Bu bilinç ve vizyonla oluşturulan Tasarım Beceri Atölyeleri Projesi’nde değerli paydaşlarımızla birlikte katkı sağlamaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde 79 adet tasarım beceri atölyesini Erciyes Anadolu Holding sporluğunda hem milli eğitim camiamıza hem de çocuklarımıza kazandırmakta son derece gurur duyduk. Elimizdeki yapının bütçe imkanları ölçüsünde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğimizi sürdüreceğimizi ifade ediyorum. Bu tasarım beceri atölyelerinin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, “Bugün eğitim alanında çok önemli bir hizmet için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün 79 adet tasarım beceri atölyesini faaliyete geçiriyoruz. Bizde 100 tane atölye sözü vermiştik. Bu sözümüzü de yerine getireceğiz. Çünkü bu projenin ülkemizin yetişmiş insan ihtiyacını karşılayacağına olan inancımı da ifade etmek istiyorum. Çocuklarımızda olan beceriyi ortaya çıkartmak ve geliştirmek için üniversite ile yaptığımız bu işbirliğinin çok faydalı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Tasarım beceri atölyelerini çok önemsiyorum"
Törene video konferans ile katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tasarım beceri atölyelerini çok önemsediğini söyleyerek, “Bu tasarım beceri atölyelerini çok çok önemsediğimi tekrardan ifade etmek isterim. Çünkü eğitim sistemleri ikiye ayrılır. Bazıları bilmek üzerine çalışır, bazıları yapabilmek üzerine çalışır. Eğer sadece bilmek olursa sadece teori olursa çocuklar hafızalarını geliştirmiş olurlar ama hayatlarını geliştiremezler. Soru çözerler ama sorun çözemezler. O yüzden de yapabilmek çok önemlidir. Yapabilmenin de ortamını sağlamak tasarım beceri atölyeleri ile doğrudan doğruya ilgilidir. Bu mesele bilimsem bir metodoloji ile kalkındırılması ve güçlendirilmesi gereken bir meseledir. Öğretmenlerimizin eğitimi, içerik geliştirilmesine ve etkinlik kitaplarının oluşturulmasına çok ihtiyacımız var. 8 bini geçen tasarım beceri atölyelerini inşallah Allah ömür verirse 100 bin olduğunda çok daha mutlu olacağım. Bunun içinde çaba gösteriyoruz. Bugün 136 okulumuzla ilgili çalışma yapıyoruz. Bunun çok büyük bir kısmı Erciyes Anadolu Holding’den geliyor ama 100’er tane de valiliğimizden ve büyükşehir belediyemizden gelecek. Okullarımız gerçekten daha yüksek bir anlama kavuşacak. Bu yüzden de tasarım beceri atölyelerinin bu çerçevede ilkokul, ortaokul ve liselerde artırılmasını yüksek bir takip gayesi ile devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk’tan Kayseri'nin eğitimine övgü
"Kayseri’yi bütün illere örnek olarak gösteriyorum" diyen Bakan Selçuk, “Salgın döneminde elbette şikayetlerimiz var, sıkıntılarımız var ama bizler şikayet makamı değiliz. Bizler çözüm makamıyız. Kayseri’yi bütün illere örnek olarak gösteriyorum. Buradaki çabanın ve neşenin, buradaki gayretin her ilimizde yükselerek ortaya çıkmasından büyük bir memnuniyet duyacağımı da ifade ediyorum. Çünkü biz öyle bir şey hayal ediyoruz ki; çocuklarımızın dünyadaki akranlarından geri kalmayacak şekilde, ‘Biz buradayız, bu bayrağın gölgesinde mücadelemizi ahlaki bir norm içerisinde sürdürüp insanlığa katkımızı sergileyeceğiz’ diyen çocukları hayal ediyorum. Bu bizim için bir millet ödevidir. Bu bizim için ülke ödevidir. O yüzden de bu ödevimizi yaparken hepinizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tasarım beceri atölyeleri açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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