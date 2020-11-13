Kayseri'de öğrencilere korona virüs testi Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "3 okulumuzda binin üstünde öğrencimizden numune aldık"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte öğrencilerin okula başlaması ile beraber korona virüs tedbirleri kapsamında riskleri minimize etmek ve mevcut durumu tespit edebilmek için öğrencilere korona virüs testi yapıldığını söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte devam eden korona virüs çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de vaka sayısında artış gözlendiğini kaydeden Vali Günaydın, "Pandemi sürecinde mücadelemiz devam ediyor. Bütün kurumlarımız ile beraber bu mücadeleyi en üst seviyede veriyoruz. Dün ülkemiz genelinde yeni başlayan uygulama ile açık alanlarda da sigara içilmesi yasaklandı. Zaten biz Kayseri olarak, yaklaşık 4 aydır maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda sigara içilmesine müsaade etmiyorduk. Bu konuda da cezai yaptırım uyguluyorduk. Bunun dışında bizler pazarlarda olsun, restoranlarda, kafeler de olsun kısacası hayatın her alanında yönetimlerimizi sıkı derecede devam ettiriyoruz. Tabii ki burada esas görev bizlere düşüyor, hepimize düşüyor. Bizler bireysel tedbirlerimizi uyguladığımız zaman toplum olarak çok daha rahat edeceğiz. Bizler maskemizi taktığımız, mesafemizi koruduğumuz ve temizliğe önem verdiğimiz zaman, hep ifade ettiğimiz gibi bu mücadele de olumlu sonuçlar alıyoruz. Bunları hep beraber yaşadık. Son zamanlar da havaların soğuması, grip mevsiminin başlaması ve insanlarımızın kapalı alanlara girmesi ile vaka sayılarında belirli bir artış olduğunu herkes görüyor. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de bizler bu ortam da vaka sayılarının artmaması için hep beraber çalışıyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor, bilgilendirmemiz devam ediyor. Bu konuda şu anda arkadaşlarımız sahada, ekiplerimiz sahadadır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin okula başlaması ile beraber korona virüs tedbirleri kapsamında riskleri minimize etmek ve mevcut durumu tespit edebilmek için öğrencilere korona virüs testi yapılmaya başlandığını dile getiren Vali Günaydın, "Bizler bu ortamda İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber yeni bir çalışma başlattık. Okullarımızda PCR testleri yapıyoruz. Özellikle öğrencilerimizin okula başlaması ile beraber riskleri minimize etmek, mevcut durumu tespit edebilmek için dünden itibaren belirlediğimiz okullar da tarama testlerini yaptık ve bütün okullarımızda bu uygulamayı yapacağız. Dün itibarı ile 3 okulumuzda binin üstünde öğrencimizden numune aldık. Bu sonuçları alıyoruz, değerlendiriyoruz ve ona göre de tedbirleri hayata geçiriyoruz. Buradan söyleyeceğim şey vatandaşlarımız gerekmedikçe dışarı çıkmasınlar, kalabalık ortamlara girmesinler ve belirlenen tedbirlere ayak uydururlarsa inşallah biz bu süreci de hep beraber aşmış olacağız. Kayseri'mizde risk devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de söz konusu, biz bunları minimize etmek için tedbirlere uyacağız. Yeni tedbirler alınması gerekiyorsa onları alacağız. Şu anda yapılması gereken şey bizim mevcut tedbirlere uymamız. Bundan 23 ay önce aynı şeyleri konuşuyorduk ve tedbirlere uyduğumuz zaman çok olumsuz şeyler ile karşılaşmadık. Yine aynı şekilde mücadeleyi vereceğiz. Artan vaka sayıları olduğu takdirde yeni tedbirler alınması gerekiyorsa onları da alacağız" diye konuştu.

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