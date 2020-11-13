Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşayan 4 Suriye uyruklunun terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri

2020-11-13 14:01:13



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