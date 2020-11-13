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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Palancıoğlu günün ilk ışıklarında Germir'de inceleme yaptı

İHA

Başkan Palancıoğlu günün ilk ışıklarında Germir'de inceleme yaptı

Her Cuma günü sabahın ilk ışıklarında bir mahallede tespit çalışması yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sonbahar temizliği kapsamında bugünde Germir Mahallesinde inceleme yaptı.
Germir’e yapılacak olan sokak sağlıklaştırma projesinden bahseden ve yapılması gereken çalışmaların pazartesi günü başlayacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her Cuma yaptığımız gibi bu Cuma da mahallelerde yerinde tespit ve değerlendirmeler yapıyoruz. Yaptığım tespitleri pazartesi günü de tüm ekip ve iş makinalarımızla ile gerekli sonbahar çalışmasına başlıyoruz. Bu kapsamda bugünde Germir Mahallemizdeyiz. Germir önceden Rum, Ermeni ve Türklerin bir arada yaşadığı bir yerdi. Hem cami hem de klişenin yoğun olarak bulunduğu kadim mahallelerimizden bir tanesi. Burada tabi tarihi doku çok önemli. Bunu koruyabilmek için belediye olarak çalışmalarımız başlayacak. Germir’de sokak sağlıklaştırma ve restorasyon projelerini uygulayarak, alt yapı sorunlarını da çözecek şekilde gelecek yıl çalışmalara başlayacağız. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Germir Mahalle Muhtarı Ali Kapısız ise, Bende Başkanımıza mahallemize yapmış ve yapılacak olan çalışmalar için çok teşekkür ederim. Günün ilk ışıkları sabah ezanı ile birlikte Germir Mahallemizde başkanımızla yapılması gereken işleri inceledik, kendisine taleplerimizi ilettik" diye konuştu.

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