Talas’a Millet Bahçesi Ve 3 Yeni Okul

Talas ilçesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına ait 100 bin m alana yapılacak olan Millet Bahçesi ve 3 okulun yapımına ilişkin protokol, Valilikte düzenlenen tören ile imzalandı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Şehmus Günaydın’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın katıldı.

Vali Günaydın, törende yaptığı konuşmada, Talas ilçesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığının bulunduğu alanın bir kısmının Millet Bahçesi ve eğitim binaları olarak faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için protokol imzalayacaklarını ifade ederek, “Öncelikle bu geniş alanda ilimizin ihtiyaç duyduğu eğitim konusunda 3 tane daha okul protokolüne imza atmış olacağız. İlimizin eğitim konusundaki ihtiyaçlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu ihtiyacın giderilmesi için bu alanda yapacağımız 3 okulunda ilimizde tekli eğitime geçme noktasında çok önemli katkısı olacağına inanıyorum. Burada yapılacak millet bahçesi ile de bölgenin oradaki ihtiyacını da karşılamış olacağız.” dedi.

Vali Günaydın, “ Eğitim alanında yapılacak 3 okulun temelini hemen atıp inşallah 2023’te kendimize hedef olarak belirlediğimiz tekli eğitime geçme anlamında da önemli bir hizmeti gerçekleştirmiş oluruz.” diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, “ İlçemize hem Millet Bahçesi hem de 3 yeni okul kazandıracakları için mutlu olduklarını ifade ederek, başta Sayın İçişleri Bakanımız, Jandarma Genel Komutanımız ve Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, Kayseri ve Talas adına bugün çok mutlu olduğunu ifade ederek, “ Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği olan Sayın İçişleri Bakanımıza, Sayın Jandarma Genel Komutanımıza ve Sayın Valimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından, Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi’nde 100 bin m alana yapılacak olan Millet Bahçesi ve 3 yeni okulun yapımına ilişkin protokol, Vali Günaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından imzalandı.

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