Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji’nde korona şoku

Sigorta Shop Kadınlar 1.Voleybol Ligi’nde mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji’nde üç oyuncuda Covid19 testi pozitif çıkınca, Pazar günü oynaması gereken Antalyaspor maçı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji’nde oyunculara rutin olarak yapılan Covid19 testi sonucunda üç oyuncuda testler pozitif çıktı. Bunun üzerine durum Türkiye Voleybol Federasyonu’na bildirildi. Yapılan değerlendirme sonrasında Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji’nin ligin 6. Haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Bu maç ile birlikte Kayseri ekibinin 18 Kasım’da oynayacağı Merinos ve 21 Kasım’da oynaması gereken Çukurova maçları da ertelendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.