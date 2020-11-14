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Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne gelen minik İlayda’da Guillain-Barre tespit edildi Baba Polat Tunç: "Kızım 65 gündür yatalak. Burada iyileştiğini görüyoruz"

İHA

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne gelen minik İlayda’da Guillain-Barre tespit edildi Baba Polat Tunç: "Kızım 65 gündür yatalak. Burada iyileştiğini görüyoruz"

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hatay’da tedavi altına alınan ve burada entübe olması dolayısıyla hava ambulansıyla Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirilen 1 buçuk yaşındaki İlayda’ya nadir görülen GuillainBarre hastalığı teşhisi konuldu.
Hakkari’de yaşayan Polat Tunç’un kızı İlayda Tunç, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hatay’da özel bir hastaneye yatırıldı. Burada entübe olan ve solunum güçlüğü çeken 1 buçuk yaşındaki İlayda, hava ambulansı ile Kayseri’ye getirilerek Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada yapılan ayrıntılı tetkiklerde minik İlayda’ya nadir rastlanan GuillainBarre teşhisi konuldu. Hakkari’de yaşayan ve işsiz olan baba Polat Tunç; kızının 65 gündür yatalak olduğunu ifade ederek; "Benim çocuğum fosfat zehirlenmesi nedeniyle 54 güne yakın Hatay’da özel bir hastaneey yatırıldı. Oradaki doktorun yardımı ve çevremdeki arkadaşlarla basın mensubu arkadaşlara ulaştık. Onları yardımı ile Kayseri Şehir Hastanesi’nde yardımcı oldular ve çocuğumuzu buraya aldılar. Çocuğumuz gereken bütün tedavileri görüyor. Kızımız 65 güne yakındır yatalaktır. Sesini duyamıyoruz. Her hangi bir konuşma olmuyor. Yeni yeni buraya geldikten sonra hareketlenmeye başladı. Fizik tedavi görüyor. film, MR, gereken neyse burada yapılıyor. Bütün sağlık çalışanlarına ve basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hiçbir ailenin zorda kalmasını istemiyoruz. Bunun için ailelerin çocuklarında her hangi bir tedaviye ihtiyaç olursa çocukları Kayseri Şehir Hastanesinden görebilir. Allah’tan herkese acil şifalar dilerim. Hiç kimsenin böyle bir acı çekmesini istemiyoruz. Allah hiç kimseyi bu duruma sokmasın inşallah" dedi.
Baba Tunç; Kayseri Şehir Hastanesi’nden memnun olduklarını ve kızının sağlığında iyileşme gördüğünü aktararak; "Konuşan, koşan her insanda olduğu gibi düzenli bir sağlığa sahipti. Akşam uyudu sapasağlam bir şekilde, sabah uyandığında dizleri tutmamaya başladı. Şırnak Silopi Devlet Hastanesine kaldırdık. Zaten götürdüğümüzde direk yoğun bakıma aldılar. Pandemi nedeniyle Hatay’da yer buldular ve oraya gönderdiler bizi. 54 güne yakın orada kaldık. Adana’ya gittik. Mersin’e gittik. Başka hastane aradık ama bulamadık çocuğumuzun tedavi görmesi için. Yaklaşık 2 haftadır buradayız. Kayseri Şehir Hastanesi’nden çok memnunuz, çok yardımcı oluyorlar. Çocuğumuzun da tedavisi görülüyor. Çocuğumuzun iyileştiğin görüyoruz, o nedenle içimiz rahat uyuyabiliyoruz. Bütün hocalar gerekeni yapıyor. Fizik tedavide çalışan arkadaşlarımız, buradaki arkadaşlarımız yani herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Uzman Doktor Binnaz Çelik; hastalığın tedavisinin Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılabildiğini ve İlayda’nın da tedavi sürecinin devam ettiğini aktararak; “Bu hastamız bize Hatay’da çocuk yoğun bakımında takip edilirken, orda takip eden doktoru tarafından sevk edilmek üzere danışıldı. Hastanın bilgilerini öğrendiğimizde bu tür hastaların takip ve tedavisini yapabildiğimiz için kliniğimize, çocuk yoğun bakımında da yerimiz olması sebebiyle kliniğimize kabul ettik. Çocuk yoğun bakımda 2 uzmanımızla birlikte hastaların takip ve tedavisini yapmaktayız" şeklinde konuştu.

"Nadir görülen bir hastalık"
Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Adem Dursun da, İlayda’nın hastalığının nadir görülen bir hastalık olduğunu, yapılan tedavilerle durumunun daha da iyiye gittiğini dile getirerek; “Daha öncesinden tamamen sağlıklı bir çocuğumuz, yaklaşık 1 ay öncesinde başlayan bir özellikle ayaklarda daha sonra ellere doğru giden bir güçsüzlük şikayeti ile bize başvurmuştu. Biz hastamızı o dönem kabul etmiştik. GuillainBarre dediğimiz bir hastalığın tanısını koymuştuk bu hastamıza. Şuanda gerekli tedavilere başladık. Zaten ünitemiz modern tıbbın önerdiği, tüm tedavilerin yapıldığı dünya standartlarında tedavilerin yapıldığı bir ünitedir. Şuanda hastamıza kan değişimi tedavisi uyguluyoruz. Bu kan değişimi tedavisi ile hastamızın şikayetinin her gün daha da iyiye gittiğini görüyoruz. İlk geldiğinde hiç başını bile oynatamazken, şu anda hastamızın başını oynatabildiğini, omzunu oynatabildiğini, kollarını oynatabildiğini görüyoruz. Bu yapmış olduğumuz tedavi ile umut ediyoruz ki hastamız daha da iyiye gidecek. Ümidimiz kalkıp yürümesi ama tabi bu süreçte ne olacak onu hep birlikte göreceğiz. Bu hastalık nadir görülen bir hastalık. Biz de bu hastalığın tedavisinin yapılabildiğini ve tanısının konulabildiğini söyleyip o şekilde kabul etmiştik. Hasta hava ambulansı ile gelmişti. Şu anda tüm imkanlarımızı hasta için seferber ediyoruz. GuillainBarre aynı bu hastamızda olduğu gibi özellikle ayaklarda, parmak uçlarında başlayarak yukarıya doğru güçsüzlük hareketi devam eder. Bu hastamızda da aynı şekilde başlamıştı. Bu tedaviyle ümit ediyoruz ki hastamız daha iyi olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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