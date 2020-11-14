Melikgazi'de parklarda geri sayım devam ediyor 80 günde 80 park çalışmaları hızla ilerliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi fuaye alanında düzenlenen “80 Günde 80 Park” sergisini gezdi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 2020 yılında her mahalleye 80 günde 80 park yapacaklarını hatırlattı. 9 Ekim’de 80 günde yapacağı büyük projeyi duyuran Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:

"80 günde 80 Park yapıyoruz diye yola çıktık bu sürenin yaklaşık yarısını parklarımızı yaparak tükettik. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Melikgazi’mizi daha yeşil daha güzel bir yere getirmek için tüm mesai arkadaşlarımla çalışmalarımız devam ediyor gayretle uğraşıyoruz. Her mahalleye en az bir park yapıyoruz. Kırsal mahalle ve şehir merkezi ayrımı yapmadan tüm mahallemize bu parkları yapacağız. Bazı mahallelerimizde 4 park birden var. Bu sadece 2020 yılında 80 günde yapacağımız bir çalışma parmaklarımızın proje fotoğrafları belediyemizde sergi halinde. Cumartesi pazar açık olan sergimize vatandaşlarımızı bekliyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.