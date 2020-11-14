Başkan Büyükkılıç KAYMEK Sanat Merkezi'nde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç KAYMEK Sanat Merkezi'nde

İHA

Başkan Büyükkılıç KAYMEK Sanat Merkezi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte atıl kalmış mobilyaların geri dönüşüme kazandırıldığı KAYMEK Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyeye bağlı birimler ile Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan şirketleri ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kez de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte KAYMEK Sanat Merkezi’ne giderek galeri bölümünü ziyaret etti. Eskimiş 39 parçadan oluşan 14 takım mobilyanın geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, eski ürünlerin nasıl yenilendiğini galeride çok daha iyi gördüklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, “KAYMEK Sanat Merkezimizin galeri bölümündeyiz. Atıl kalmış mobilyalar geri dönüşüme kazandırılmış. Eski ürünleri yenilemişler. Gerçekten çok güzel olmuş. Atılacak olan tüm parçalar değerlendirilmiş. Dekoratif Ahşap Boyama ve Süsleme, Sedef çalışması, Tezhip, Çini ve Resim gibi pek çok sanat kullanılmış. Geri dönüşümü önemser, değerlendirirsek ne kadar güzel işler çıkaracağımızı görüyoruz” dedi.
KAYMEK Sanat Merkezi galeri bölümünde atıl kalmış mobilyalardan oluşan 39 parça 14 takım mobilya yenilenerek, sergileniyor. Ayrıca, bu takımların içerisinde mutfak dolapları, dresuar, konsol, koltuk ve büfe bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nursaçan korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Nursaçan korona virüse yakalandı
İyi huylu prostat büyümesinde HOLEP tedavisi etkili oluyor
YEREL HABERLER İyi huylu prostat büyümesinde HOLEP tedavisi etkili ...
Tokgöz'den Bülent Bölükbaşı mesajı: "Yolu açık olsun"
YEREL HABERLER Tokgöz'den Bülent Bölükbaşı mesajı: "Yolu açık olsun"
Manzala takıma katıldı
YEREL HABERLER Manzala takıma katıldı
Melikgazi Belediyespor bugün sahada
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor bugün sahada
Develi Belediyespor’da hedef galibiyet
YEREL HABERLER Develi Belediyespor’da hedef galibiyet
Silviu Lung yine ilk sırada
YEREL HABERLER Silviu Lung yine ilk sırada
Talas'ta millet bahçesi sevinci Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Kapı kapı gezip, Talaslılara bu müjdeyi vermek istiyorum"
YEREL HABERLER Talas'ta millet bahçesi sevinci Talas Belediye ...
Melikgazi'de parklarda geri sayım devam ediyor 80 günde 80 park çalışmaları hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de parklarda geri sayım devam ediyor 80 ...
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne gelen minik İlayda’da Guillain-Barre tespit edildi Baba Polat Tunç: "Kızım 65 gündür yatalak. Burada iyileştiğini görüyoruz"
YEREL HABERLER Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kayseri Şehir ...
Kayserispor'da antrenör de korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Kayserispor'da antrenör de korona virüse yakalandı
Kabakcı'dan Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kabakcı'dan Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine ziyaret
Berna Gözbaşı: "Yolun açık olsun Bülent"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Yolun açık olsun Bülent"
Kayseri’de aracın ses sistemi içerisinde 2 kilo 700 gram esrar yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de aracın ses sistemi içerisinde 2 kilo 700 ...
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji’nde korona şoku
YEREL HABERLER Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji’nde korona şoku
Jandarmanın yakaladığı zanlının 10 ayrı hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın yakaladığı zanlının 10 ayrı hırsızlıktan ...
Başkan Yalçın’a ‘Yılın Hayvanseveri’ beratı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’a ‘Yılın Hayvanseveri’ beratı
Samet Aybaba: Önümüzde çok maç var
YEREL HABERLER Samet Aybaba: Önümüzde çok maç var
Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı
YEREL HABERLER Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı
Kayserispor'da Kanga'nın testi pozitif
YEREL HABERLER Kayserispor'da Kanga'nın testi pozitif
Talas’ta öğrenciler tabletlerine kavuşuyor
YEREL HABERLER Talas’ta öğrenciler tabletlerine kavuşuyor
Melikgazi’de hüzünlü ve aynı zamanda gururlu açılış
YEREL HABERLER Melikgazi’de hüzünlü ve aynı zamanda gururlu açılış
10 Kasım Atatürk'ü Anma Masa Tenisi turnuvası tamamlandı
YEREL HABERLER 10 Kasım Atatürk'ü Anma Masa Tenisi turnuvası ...
Talas Millet Bahçesi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Talas Millet Bahçesi için protokol imzalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X