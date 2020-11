Melikgazi Belediyespor - Global Connect Travel Düzce: 1-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)SALON: Atatürk

HAKEMLER: Halit Cerit, Cihan Demir

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Burak Kılıç, Emincan Kocabaş, Berk Seray, Ali Shahbazi, Ömer Uygur, İsa Aydoğdu, Yiğit Korkut (L) (Mustafa Atakan, Davut Şahin, Görkem Özgür, Mehmet Can, Hakan Sabunluoğlu)

GLOBAL CONNECT TRAVEL DÜZCE: Kerem Can, Muhammet Delibaş, Alperen Aydın, Sencer Urer, Berke Can, Berke Dalay, Recep Akbayrak (L) (Hakan Destanoğlu, Emre Can, Metehan Baş, Ahmet Zümrüt, Hüseyin Alper, Doruk Daıoğlu)

SETLER: 25-16, 22-25, 23-25, 17-25

SÜRE: 105 Dakika (22 29 30 24)TVF 1'inci Lig Erkekler A Grubu 6'ncı hafta maçında, Melikgazi Belediyespor evinde Global Connect Travel Düzce'ye 3-1 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-14 15:50:15



