Talas Belediyesi öğrencileri sevindirdi, bin tablet hediye etti Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Nitelikli eğitim almış bireyler yetiştirmek için üzerimize düşeni yağmaya hazırız"

Talas Belediyesi, ilçede eğitimlerini sürdüren öğrencilere bin adet tablet dağıttı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Nitelikli eğitim almış bireyler yetiştirmek için üzerimize düşeni yağmaya hazırız" dedi.



Talas Belediyesi önünde düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, davetliler, öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "20 Ağustos’ta değerli Cumhurbaşkanımız bir toplantı yaptılar. Toplantıda Mehmet Özhaseki bakanımız ev sahipliği yaptı. Bu toplantının gündemi pandemi sonrası belediyecilik vizyonu konuluydu. Orada Cumhurbaşkanımız ve Mehmet Özhaseki bakanımız en çok eğitim konusu üzerinde durdular. Ardından da Milli Eğitim Bakanımız, yerel yönetimlerin eğitime katkısının çok ehemmiyetli olduğunu vurguladı ve bizden bu konuda destek olmamızı istedi. Elbette Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Devlet olarak eğitime yaptıklarının yanında, bizim yaptığımızın bir lafı olmaz ancak bizde yerel yönetimler olarak kendi düzeyimizde mutlaka eğitimin yanında hatta içerisinde yer almak zorunda olduğumuzu içselleştirdik. Böylelikle geldik illerimize, ilçelerimize İl Milli Eğitim Müdürlerimizle, İlçe Eğitim Müdürlerimizle toplantılar yaptık. İlçede ki okulların eğitimi üzerinde ki şu anda görülen eksikliklerin, bilhassa pandemi konusunda neler yapılması gerektiğini tek tek çıkardık. Bu bakımdan iyi bir çalışma oldu. Daha sonra en yakın örneğini, geçen haftalarda açtığımız 7/24 kütüphane ile gerçekleştirmiş olduk. Kütüphanemize yaklaşık günde 930 kişi katılıyor. Bugüne kadar 14 bin kişinin yaralandığını gördük. Eğitim ve öğretimin eksiksiz yerine getirilmesi için her türlü çalışmayı yapmaya devam ediyoruz. Geleceğimize yön verecek en büyük etkenin eğitim olduğuna inanıyoruz. Nitelikli eğitim almış, çevresini, ülkesini ve dünyayı takip eden, yabancı dil bilen teknoloji takip eden kaliteli bireyler yetiştirmek için biz yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, "Hayırda yarışanlar şehri Kayserimizde, biz hayırseverlerimizin hızına yetişmeye çalışıyoruz. Bu zor günlerde çok ayrı güzellikler yaşıyoruz. Şu anda yine burada bu duygularla gururluyuz, mutluyuz. Salgın dönemine ansızın yakalanmamıza rağmen gerek sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sağlık altyapımızın mükemmelliği, gerekse eğitim altyapımızla daha önceden planlanmış, uygulamaya başlanmış EBA eğitim bilişi ağımızın olması nedeniyle bu kurduğum sistem sayesinde yüz yüze olmasa da bir şekilde öğrencilerimiz hem öğretmenleriyle, hem öğrenme araçlarıyla eğitimlerine devam edebildiler. Uzaktan eğitim adını verdiğimiz bu sistemin tabi ki olmazsa olmazı bilişim araçları ve televizyonlar. Bilgisayarlar ve tabletler vasıtası ile sanalda olsa sınıflarımızı kurup canlı derslerimizi yapabildik. Burada ki eksikliğin görülmesiyle Cumhurbaşkanımız, 500 bin tablet müjdesi ile eğitime tabiri caiz ise bir can suyu verdi. Şu anda burada da yine her alanda eğitime, okullara, öğrencilere destek sunan Talas Belediyemizin öğretmen başkanı Mustafa Yalçın beyin öncülüğünde bin öğrencimizi tabletleriyle buluşturacağız. Yapılan bu işlerin esas güzelliği, görünenlerin yanında görünmeyen hizmetlerin çok daha fazla olması. Okullarımızın temizliğin de, okullarımızın dezenfekte edilmesin de belediye başkanımız öncülük yapıyor o nedenle ona teşekkür ediyorum. Yine okullarımızın tadilatında, bahçe düzenlemesinde yine belediye başkanımızın katkıları var. Öğrencilerimizin her türlü sosyal desteğinde, her türlü yardımın da belediye başkanımızın var. Kendilerine öğrencilerimiz adına teşekkürlerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Belediyeler olarak geçmişten beri, bir güzel gelenek oluştu. 1994’deki değerli büyüğümüz Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Kayserimizde Şükrü Karatepe, Mehmet Özhaseki ve Bekir Yıldız üçlüsü ile değerli başkanlarımızın başlattığı, kamu kurum ve kuruluları ile didişen değil, dayanışan bir anlayış içerisinde bu şehrimize, bu memleketimize ne yapmamız gerekiyorsa dayanışma içerisinde bunu yapmak gibi de bir irade ortaya konuldu. O güzellik daha sonra bizlerin de halkaya eklenmesiyle devam etti. Nerede bir okul, nerede bir sağlık tesisi, nerede bir cami, nerede üniversitenin bir sorunu ya da herhangi bir kurum kuruluşunun herhangi bir problemi var ise adeta el ele vermek üzere bu çalışmaları yapıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini de milli eğitim camiamıza sergiliyoruz. Okullar da yapıyoruz, çevre düzenlemeleri de yapıyoruz, fiziki ihtiyaçları da gideriyoruz. Fiziki ihtiyaçlarını gidermekle kalmıyor, onların gönüllerinde de yer edecek çalışmalarda da yer alıyoruz. Bu anlayış içerisinde pandemi dönemini yaşıyoruz. Malumunuz Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 16 ilçeyle ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hemşerilerimize hizmet ediyoruz. KAYMEKUZEM dediğimiz uzaktan eğitim merkezi oluşturmak sürati ile KAYMEK’imizin elbetteki pandemi döneminde öğrencilerimizin bir araya gelememesinden dolayı mazeret üretmeksizin uzaktan eğitim vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte bu çalışmalarımızdan biriside, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği halinde olmak" ifadelerini kullandı.



MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, "Türkiye çok farklı bir yere doğru gidiyor. Türkiye gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında sınır ötesinde yaptıkları ile Allah’a şükürler olsun lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu manada Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey’e Cumhur İttifakının tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Bizi bölmeye çalışanları, bizi bölmeye çalışanlara karşı, bizim birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. İnşallah hep birlikte, birlik ve beraberliğimizi hiç bozmadan bunlara cevabımızı net olarak vereceğiz" dedi.



AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, "Birçok sektörde Talas da güzel şeyler yapılıyor. Bunların başında özellikle eğitim var. Kayserimiz bağına, bahçesine, dükkanına yatırım yapar ama bilir ki en önemli yatırımın, Türkiye’nin geleceği olan eğitime olan yatırımdır. Bir kısım zorluklar bizi farklı sektörlerde daha da derinleşmeye yetiyor. Biz özellikle korona vesilesiyle uzaktan eğitim ile alakalı zorunlu bir sürece girdik. Yalnızca biz değil, aynı zamanda dünya bununla alakalı yapılanmaya girdi. Bir yandan yürüyen Fatih Projemiz vardı ama özellikle tabletler öğretmenler ile öğrencileri bulundukları ortalarda farklı mekanlarda dahi olsalar ayın ortama taşımasını bildi. O yüzden belediyelerimizin özellikle 11 bin tane açıkladıkları ve inşallah arkasının geleceği böyle bir rakamı Talas'ta bin taneyle üstüne almış bulunuyor" diye konuştu.



"Hoş bir seda bırakmak kadar güzel bir şey olabilir mi?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, "Bugün burada bir belediyemiz ilk olarak eğitimin ihtiyaç duyduğu tabletlerin karşılanması konusunda bin tabletle katkıda bulunuyor. Milli eğitim müdürümüz ile beraber bunun dağıtımını da yapacaklar. Biz AK Parti olarak genel merkezde bir karar aldık. Özellikle tabi ki devletimizin gücü yeter, elbette ki devletimiz bütün çocuklarımıza bu tabletleri verir ama belediyecilik de nihayetinde bir bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılayan kamu kuruluşudur. İnsanlar neye ihtiyaç duyuyor ise belediye bunları verir. Belediyeler olarak bizde bir seferberlik ilan edelim dedik. Cumhurbaşkanımız da uygun gördüler. Biz belediyelerimiz ile haberleştiğimiz de tam 250 bin adet tabletin belediyelerimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilmesi kararlaştırıldı. Peki 250 bin adet tableti nerden alacağız? Belki bazı belediyelerimiz küçük ihale şartnamesini hazırlayamayacaklar, uygun şekilde bir tablette alamayacaklar. O zaman Sanayi Bakanlığımız, Teknoloji Bakanlığımız devreye girdi. Milli Eğitim Bakanlığımızla anlaştılar. 4 tane yerli firma olması da şartıyla da, firmayla anlaştılar. Fiyatları bin 50 TL ile bin 250 TL arasında değişiyor. Bizim belediyelerimiz Milli Eğitim Müdürlükleriyle gerek il gerekse ilçe müdürlükleri ile protokol yapacaklar. Önemli olan hizmettir. Önemli olan insanların duasını almak. Önemli olan gönüllere girmek. Bunun dışında başka bir şey yok ki. Hoş bir seda bırakmak kadar güzel bir şey olabilir mi? Eser bırakmak kadar güzel bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tabletler dağıtıldı.

