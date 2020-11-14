Kayserispor'a kesilen 24 bin lira cezayı Milletvekili Ersoy üstlendi



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -Hes Kablo Kayserispor'un Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına uymaması gerekçe gösterilerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kesilen 24 bin lira cezayı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy üstlendi.

PFDK tarafından Hes Kablo Kayserispor´a ligin 7´nci haftasında oynanan Atakaş Hatayspor mücadelesinde maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle 24 bin TL ceza kesildi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kesilen cezayı üstlendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Kapalıkale taraftarlarımızdan dolayı geçen hafta oynadığımız Hatayspor maçında Kayserisporumuz´a TFF´den gelen 24 bin TL cezayı ödeyeceğim. Bu şehirde herkes üzerine düşen yükü almalı diye düşünüyorum. Çünkü başka Kayserispor yok ve başkanımızın yanında olmalıyız" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-14 19:16:30



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