Kayseri´de trenin çarptığı köpek yaralandı

KAYSERİ (DHA)KAYSERİ´de, yük treninin çarpması sonucu yaralanan köpek tedaviye alındı.
Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'ndeki geçitte yük treni köpeğe çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Kocasinan Belediyesi Küçük Dostlar Ambulansı sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı köpeği Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı´na kaldırdı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-11-14 19:25:12
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