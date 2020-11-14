Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’de meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Camili Sokak üzerinde meydana gelen olayda S.D. ve T.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.D., üzerinde bulunan bıçakla T.A.’yı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan şahıs olay yerinin yakınlarında bulunan evine sığındı. İkamettekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Göğsünden bıçaklanan T.A., 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.