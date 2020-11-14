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Özhaseki ABD'deki seçimleri değerlendirdi: "Ha Biden gelmiş, ha Trump gitmiş" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Türkiye’deki muhalefet Biden’den ümitlendi"

İHA

Özhaseki ABD'deki seçimleri değerlendirdi: "Ha Biden gelmiş, ha Trump gitmiş" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Türkiye’deki muhalefet Biden’den ümitlendi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) seçime ilişkin olarak, "Ha Biden gelmiş, ha Trump gitmiş. Biz önümüze bakıyoruz. Biz milletimizin temsilcisiyiz. Onların hak ve menfaatlerinde de asla taviz vermeyiz. Hiç fark etmez. Bundan kimse endişe etmesin" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayseri'nin kamu yatırımlarından faydalandığını kaydeden Özhaseki, havaalanının genişletilmesi ile 3. etap tramvay hattının da temelinin haftaya atılacağını kaydetti.

"Ha Biden gelmiş, ha Trump gitmiş"
ABD'deki seçimlere değinen Özhaseki, "Amerika kadar realist davranan bir ülke yoktur. Kim gelirse gelsin. Onlar biraz gerçekçidirler. Onlar daha çok çıkarlarının peşindedirler. Biz biraz Doğu ülkesiyiz, dostluklara önem veririz. Orada öyle bir şey yok. Hiç kimse bunu düşünmesin. Onların çıkarları vardır, menfaatleri vardır, anlaşmaları vardır. Bizim Türkiye’deki muhalefet Biden’den ümitlendi. Çokta sevindiler. Sevinmelerinin sebebi; Recep Tayyip Erdoğan’ı gönderecek gruplar bir araya gelsin, onu gönderelim gibi bir söylemdi nihayetinde. Türkçesi böyleydi. Ondan dolayı heyecanlandılar. Hayretler içerisindeyim. Türk insanına kendilerini sevdirseler, dertlerini anlatsalar, AK Parti’yi çok daha güzel gönderirler. Çok daha rahat gönderirler. Niye Biden’den ümit bekliyorlar anlamış değilim. Amerika gibi ülkeler bakarlar kim var iktidarda onla çalışırlar. Birisine bazen emek verirler, baktı o kaybediyor anında silerler, atarlar, görmezler bile. Yollarına devam ederler. Nihayetinde burada Türkiye’de çok güçlü bir lider var. Çok güçlü bir ittifak var. Hak ve menfaatlerini asla onlara bırakmayacak bir irade var. Bunu Akdeniz’de gördüler. Bunu Karadeniz’de gördüler. Bunu Azerbaycan’da gördüler. Türkiye bu çağda ve bu devirde artık yun kurucudur. Suriye’de de, Libya’da da, Azerbaycan’da da oyun kurucuyuz. 2000 bin öncesini düşünüyorum da o gün ki iktidarlar olsaydı böyle şeyler olabilir miydi? Herkes elini vicdanına koysun ve sorsun. Ha Biden gelmiş, ha Trump gitmiş ha gelmiş, ha gitmiş. Hiç umurumuzda bile değil. Biz önümüze bakıyoruz. Biz milletimizin temsilcisiyiz. Onların hak ve menfaatlerinde de asla taviz vermeyiz. Hiç fark etmez. Bundan kimse endişe etmesin" şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın kazandığı zafere ilişkin konuşan Mehmet Özhaseki, "Azerbaycan’da içimizi acıtan bir olay vardı. Dağlık Karabağ’daki Türk bölgesinin işgal edilmiş olmasıydı. Oradaki Azeri kardeşlerimizin de yıllarca vatanlarından uzak sürgünde yaşamaları, kendi öz topraklarından uzakta kalmalarıydı. Bu dönemde Haydar Aliyev ile birlikte Cumhurbaşkanımızın iradesi ortaya çıktı. Nihayetinde Türk kardeşlerimizin orada topraklarına kavuşuyorlar. Bu bizim için adeta bayram. Son derece sevindirici bir olay. İkinci bir hadise de eskiden aramızda Nahçıvan bölgesi ve Ermenistan’ın olduğu bir coğrafyadan dolayı gönül dostu ülkelerimizle bir araya gelemiyorduk. Şimdi orada bir hat çıkıyor ve direkt kendi coğrafyamız ile buluşacak hale geliyoruz. Bu da diğer başarı kadar önemli diye düşünüyorum. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra Azerbaycan ile ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile direkt buluşma imkanına da kavuştu. Bu da Cumhurbaşkanımızın iradesi ile olmuş bir iştir" diye konuştu.

Türkiye'nin pandemi ile mücadelede başarılı olduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Pandemi dünyanın başının belası. Birçok ülke o konuda aciz kaldı. Biz mücadele de başarılıyız. Sağlık sistemimizden dolayı başarılıyız. Sağlık ekibimizden dolayı başarılıyız. Hükümetin iradesinden dolayı başarılıyız. Hiçbir kardeşimiz kaybolsun istemeyiz, rahmetlik olsun istemeyiz ama bu virüsünde oluşturduğu bazı hasarlar oluyor. Umarız ki biran önce aşı çıkar, herkes rahatlar ve normal hayata döneriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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