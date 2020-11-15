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Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin 6.haftasında evinde oynadığı maçta Global Connect Travel Düzce’ye 31 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Liginde mücadele eden Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti. Evinde oynadığı maçta iki maçlık galibiyet serisine son veren Melikgazi Belediyespor maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada ilk seti 2516 kazanan Melikgazi Belediyespor 10 öne geçti. İkinci seti 2225, üçüncü seti 2325 ve dördüncü seti 1725 kaybeden Melikgazi Belediyespor sahadan 31’lık mağlubiyetle ayrılarak 6 puanda kaldı.

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