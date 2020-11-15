Melikgazi'den gece asfalt mesaisi

Kış sezonuna girmeden ihtiyaç olan yollarda asfaltlama çalışmasına hız veren Melikgazi Belediyesi gece gündüz çalışıyor. 19 Mayıs Mahallesi’nde devam eden yol çalışması hakkında ekiplerden bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

“Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılında asfalt rekoru kırmaya devam ediyoruz.” Diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Gece gündüz demeden Melikgazi'miz için çalışmaya devam ediyoruz. 19 Mayıs Mahallemizde 400 ton asfalt, 1.000 ton alt yapı malzemesi ile yol yapım çalışmamızı gerçekleştirdik ve güzel bir Melikgazi için de çalışmalara durmadan devam edeceğiz. Çalışmalar bitince yepyeni yol aksı ortaya çıkacak. Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Kış gelmeden tüm ihtiyaç olan yollarda asfalt çalışmalarımızı tamamlayacağız. Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılında Melikgazi’mize yaptığımız asfalt yol uzunluğu 120 kilometreyi geçti. Rekor kırıyoruz. Sevdamız Melikgazi’mize hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.

19 Mayıs Mahalle Muhtarı İsrafil Bayar ise mahallesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Dr. Palancıoğlu'na ve belediye personeline teşekkür etti.

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