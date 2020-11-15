Sahte içkiden zehirlenen 3 arkadaş, tedaviye alındı

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ÖZER KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen 3 arkadaş, hastanede tedaviye alındı.

Sarıoğlan ilçesi İğdeli Mahallesi'nde yaşayan Tuncay D., Erol Ö. ve Hakkı E., iddiaya göre birlikte alkol aldı. Ancak 3 arkadaş bir süre sonra fenalaşınca, ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri fenalaşan arkadaşları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan bu kişilerin, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 arkadaşın içkileri aldıkları yeri belirlemeye çalışıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Sarıoğlan Özer KAYA

2020-11-15 10:50:06



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