El Nusra şüphelisi 2 Suriyeliye 15 yıl hapis istemi

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de terör örgütü El Nusra'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu Mohammed Nur E. (23) ile Muhammed Dib E., (25) hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 9 Eylül´de jandarma ekiplerince terör örgütü El Nusra'ya yönelik operasyonda, Suriye uyruklu Mohammed Nur E. ile Muhammed Dib E. gözaltına alındı. Tutuklanan 2 şüpheli hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edilen iddianame sonrası sanıklar önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-11-15 14:52:11



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