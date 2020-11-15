Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milliyetçi Hareket Partisi’nden şehitler için 406 fidan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok: “Pandemi şehitlerimiz için de fidanları toprakla buluşturuyoruz”

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi’nden şehitler için 406 fidan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok: “Pandemi şehitlerimiz için de fidanları toprakla buluşturuyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Melikgazi İlçe Teşkilatı, Erciyes Dağı’nda Kayserili şehitler için 406 adet fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikiminde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, “Pandemi şehitlerimiz için de fidanları toprakla buluşturuyoruz” dedi.
Erciyes Dağı Tekir Yaylası Başbuğ Otağı çevresinde gerçekleştirilen fidan dikimine Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP MYK üyesi Serap Şule Kalın, Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, parti üyeleri ve şehit yakınları katıldı.
Ağaç dikmek isteyen herkesin Erciyes’e gelmesini istediklerini söyleyen İl Başkanı Serkan Tok, “Bugün peygamber efendimizin de bizlere öğretmiş olduğu sözüyle beraber iman ettiğimiz kaç yaşında olursanız olun, mutlaka bir ağaç dikin hadisi üzerine ve davamızın, partimizin, bugün Kayserimizin şehitleri üzerine, bir de pandemide vefat eden sağlık şehitlerimiz üzerine bir ağaç dikme programımız oldu. Bu programda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Burada hep beraber varlığımızın nedeni olan, dünyamızı koruyan en önemli unsurlarından birisi de ağaç dikmektir. Doğal olarak Erciyesimizi tercih ettik çünkü burası diğer dağlara göre biraz cılız kalıyor ve bunu bu tür kampanyalarla farklı bir boyuta getirmeyi düşünüyoruz. Bundan sonra ağaç dikecek olan arkadaşlarımızı da Erciyes’e davet ediyoruz. Şimdi 403 tane Kayseri’deki şehitler adına ağaç dikiliyor ve 3 tane de Kayseri’de pandemiden dolayı vefat edenler adına dikiliyor. Biz de il teşkilatı olarak Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bulunan 9 ışığı anımsatması açısından ve ‘9 Işık Devlet bahçeli’ adı altında bir başka proje ile genel başkanımızın ismini Erciyes’te yad etmek gibi bir düşüncemiz oldu. Bu nedenle de ayrı bir ağaç dikme programı yapacağız burada” dedi.
MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise, “Erciyes’i diğer kayak merkezi olan emsallerine yaklaştırmak adına özelikle tercih ettik. En sonunda da en başından beri düşüncemiz can verip toprağa düşen şehitlerimizin bu topraklarda hatıralarını bu fidanlarla tekrar canlandırmak istedik. Bu vesile ile her bir şehidimiz için künye bastırarak, ağaçlara isimlendirme çalışmasını yaptık. Kadın kollarımız da bugün şehitlerimizin ailelerine ulaştırılması için, il başkanımızın hazırlamış olduğu bir metni ve ağaçların dikildiği konumu da belirtmek üzere ailelerine göndererek, şehitlerimizin aziz hatırasının Erciyes’te yaşatıldığını bildirecek. Bu açıdan bizim için manevi açıdan da önemi büyük” dedi.
MYK üyesi Serap Şule Kalın da , “Biliyorsunuz son dönemde ülkemizin her tarafında bakanlığımız tarafından da ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi ile ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Erciyesimizde yapılması da bizim için ayrı önem arz etmektedir. Teşkilatlarımızın konuyla ilgili duyarlılık gösterip, şehit ailelerimize mektup göndermek sureti ile onların hem gönüllerine dokunup hem de hatırlarını almaları bizi ziyadesi ile memnun etti. Erciyes bizim için ayrı önemlidir ve şehrimizde böyle güzel bir çalışma yapan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Şehit İbrahim Albayrak’ın babası ise, “Bu ağaçlandırma etkinliğinde başkanlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Özellikle şehitleri unutmadıkları için. Minnetarım, bir nebze de olsa bizim yüreğimizi ferahlatıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

El Nusra şüphelisi 2 Suriyeliye 15 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER El Nusra şüphelisi 2 Suriyeliye 15 yıl hapis istemi
Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na yoğun ilgi
Korkmaz ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Korkmaz ailesinin acı günü
30 yıllık esnaftan 'sahte kolonya' uyarısı
YEREL HABERLER 30 yıllık esnaftan 'sahte kolonya' uyarısı
Yeşilhisar'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da trafik kazası: 4 yaralı
Başkan Çolakbayrakdar, "Sosyal dönüşümle yeni bir Kocasinan inşa ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Sosyal dönüşümle yeni bir ...
Koramaz Vadisi’ndeki taş ocağı için köylüler hukuki süreci başlattı Mahalle sakini Ekrem Tuna: “Yetkililer bizleri ağlatmasınlar sesimizi duysunlar” “Patlamalardan camlarımız sarsılıyor”
YEREL HABERLER Koramaz Vadisi’ndeki taş ocağı için köylüler hukuki ...
Melikgazi Belediye Personeline İlk Yardım Eğitimi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediye Personeline İlk Yardım Eğitimi
Sahte içkiden zehirlenen 3 arkadaş, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Sahte içkiden zehirlenen 3 arkadaş, tedaviye alındı
Gıda Denetimlerinde Kayseri'nin İmajının Olumsuz Etkilenmesine İzin Verilmedi
YEREL HABERLER Gıda Denetimlerinde Kayseri'nin İmajının Olumsuz ...
Melikgazi'den gece asfalt mesaisi
YEREL HABERLER Melikgazi'den gece asfalt mesaisi
10 Kasım Atatürk’ü Anma Yüzme müsabakaları devam ediyor
YEREL HABERLER 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yüzme müsabakaları devam ...
Başkan Adil Özhan koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Başkan Adil Özhan koronavirüse yakalandı
Talasgücü Belediyespor’a tecrübeli orta saha
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor’a tecrübeli orta saha
Berna Gözbaşı spor okullarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı spor okullarını ziyaret etti
Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti
Kayseri'de zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de zincirleme kaza: 3 yaralı
MHP Kayseri Milletvekili Ersoy: “Kayserispor’un yanındayız”
YEREL HABERLER MHP Kayseri Milletvekili Ersoy: “Kayserispor’un ...
AK Parti teşkilatı Ali Dağı’nda ağaç dikti
YEREL HABERLER AK Parti teşkilatı Ali Dağı’nda ağaç dikti
Özhaseki ABD'deki seçimleri değerlendirdi: "Ha Biden gelmiş, ha Trump gitmiş" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Türkiye’deki muhalefet Biden’den ümitlendi"
YEREL HABERLER Özhaseki ABD'deki seçimleri değerlendirdi: "Ha Biden ...
Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Kayseri´de trenin çarptığı köpek yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri´de trenin çarptığı köpek yaralandı
Kayserispor'a kesilen 24 bin lira cezayı Milletvekili Ersoy üstlendi
YEREL HABERLER Kayserispor'a kesilen 24 bin lira cezayı Milletvekili ...
Başkan Büyükkılıç ağaç dikme etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç ağaç dikme etkinliğine katıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X