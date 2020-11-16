

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u transfer etti.

Kayseri ekibi lige verilen milli maç arasında, ABD Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) takımlarından Atlanta Dream'da forma giyen 23 yaşındaki Kalani Brown ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Kalani Brown. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son WNBA'de Atlanta Dream forması giyen Kalani Brown ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-16 10:34:50



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