Kayseri'de 'Rakka emiri' ile 3 DEAŞ şüphelisi adliyede



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ´de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde 'Rakka emiri' H.E.'nin de olduğu 4 Suriye uyruklu, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Kasım´da Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşayan 4 Suriye uyruklunun, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, H.E., Y.Ş., M.H. ve M.E.'yi gözaltına aldı.

ÖRGÜTÜN SÖZDE 'RAKKA EMİRİ'

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı´ndaki sorgularında önemli detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan H.E.'nin, DEAŞ'ın sözde 'Rakka emiri' olduğu, Türkiye'ye geldiği süre içinde Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ile Adana'da örgüt adına faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Şüphelilerden Y.Ş.´nin ise örgütte sözde 'infazcı' olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı´nda işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-11-16 11:41:52



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