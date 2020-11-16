Devrilen iplik yüklü tır alev aldı Kayseri-Niğde karayolu trafiğe kapandı

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KayseriNiğde karayolunda meydana gelen kazada iplik yüklü tır devrilerek alev aldı. Kaza nedeniyle KayseriNiğde karayolu trafiğe kapatılırken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

KayseriNiğde karayolunun 62. kilometresinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyeti kaybolan iplik yüklü tır devrildi. Tırın devrilmesi ile birlikte dorsede bulunan iplikler alev aldı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine Niğde ve Yeşilhisar itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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