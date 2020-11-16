MHP Bünyan kadın kollarından anlamla etkinlik “Kış üşütür ama yüreklerimiz ısıtır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bünyan Kadın Kolları, Bünyan’ın köylerindeki çocuklar için kaşkol örme kampanyası başlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bünyan Kadın Kolları Başkanı ve Bünyan Belediye Meclis Üyesi olan Nagehan Altun, da ’’ Kış üşütür ama yüreklerimiz ısıtır ’’ diyerek yola çıktıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: “Bünyanımızın vatan yürekli kadınları, kıymetli ablalarım ve kardeşlerim ile yola çıktık. Attığımız her düğümde millet ve memleket sevdamızı ilmek ilmek örmeye, yavrularımızın sadece bedenlerini değil yüreklerini de ısıtmaya niyetlendik. Soğuk kış günlerinde yavrularımız üşümesin diye Bismillah dedik kadın kolları teşkilatımız ile birlikte kaşkol örmeye başladık. Kampayamıza herkes olarak bir kaşkol örebilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.