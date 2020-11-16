Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerini bilgilendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerini bilgilendirdi

İHA

Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerini bilgilendirdi

Kayserigaz, evlerde ve iş yerlerinde güvenli doğal gaz kullanımına yönelik dikkat edilmesi gereken konuları 13 madde ile abonelerin bilgisine sundu. Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, “Doğal gaz kullanımının arttığı sonbahar ve kış aylarında, abonelerimize gerekli güvenlik önlemlerini bir an önce almaları için hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz” dedi.
Kayserigaz, abonelerini bilgilendirmek için 13 adımda güvenli doğal gaz kullanımı için önemli noktaları belirtti. Doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en güvenilir, konforlu ve temiz yakıt olduğuna dikkat çekilen açıklamada, güvenlik riski oluşturan uygulamalara karşı uyarılar yer aldı. Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, “Doğal gaz kullanımının arttığı sonbahar ve kış aylarında, abonelerimizi gerekli güvenlik önlemlerini bir an önce almaya davet ediyoruz. Bunun için güvenli kullanım tedbirlerinin yer aldığı mesajlarımızı hazırlayarak abonelerimizi mümkün olan tüm mecralardan bilgilendiriyoruz” dedi. Dinçer Akbaba, özellikle Kayserigaz’ın onayı olmadan müdahale edilen tesisatların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek; “Abonelerimizin, doğal gazla çalışan cihazların projesinde değişiklik yapacak şekilde kendilerinin müdahalede bulunmamaları, cihaz taktırdıklarında veya mevcut doğal gaz tesisatlarında bir değişiklik yapmaları gerektiğinde mutlaka Kayserigaz’a başvurmaları gerekiyor. Abonelerimizin ve ailelerinin güvenliği için baca bakımının ve cihaz temizliğinin her yıl düzenli olarak yaptırılması oldukça önemli. Doğal gaz kullanırken cihazın bulunduğu alanda yer alan havalandırma menfezlerini mutlaka açık tutmak gibi hayati kuralların ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor” dedi. Kayserigaz’dan yapılan açıklamada, doğal gazın güvenli kullanımı için dikkat edilmesi gereken 13 madde şu şekilde sıralandı:
1. Doğal gaz yakıcı cihazı alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren ‘CE belgesi’ olmasına dikkat ediniz.
2. Bacalarınızın bakımını ve temizliğini periyodik olarak, her yıl yetkili firmalara yaptırınız.
3. Kombi, şofben gibi yakıcı cihazları doğal gaz bacasına bağlayan atık gaz borusunu periyodik olarak sertifikalı firma veya yetkili servislere kontrol ettiriniz.
4. Ortama oksijen girişinin sağlanması için havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayınız. Bacalı yakıcı cihazın kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesini sağlayınız.
5. Kayserigaz’ın onayı olmadan tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz, ettirmeyiniz. cihaz ilavesi ya da cihaz yeri değişikliği yapmayın.
6. Doğal gaz tesisatlarınıza her yıl ısıtma sezonu başında sertifikalı firmalar aracılığıyla genel kontrol ve bakım yaptırınız. Sertifikalı firmalara www.kayserigaz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
7. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayınız ve bacalı cihazların bulunduğu yerlerde mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurunuz. CO alarm cihazının yıllık olarak kontrollerini yaptırınız.
8. Bacalı yakıcı cihaz ile doğal gaz bacası arasındaki bağlantının, paslanmaz çelik malzemeden olmasına dikkat ediniz.
9. Mutfaklarda doğal gaz kullanılan bacalı cihazların bağlandığı doğal gaz bacalarına aspiratör bağlamayınız. Banyolarda doğal gazlı bacalı cihaz kesinlikle kullanmayınız.
10. Yakıcı cihazlara ait fleks, hortum gibi esnek bağlantı parçalarının yıpranmamış, yırtılmamış, delinmemiş olmasına dikkat ediniz ve sık sık kontrol ediniz.
11. Yakıcı cihazlarda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servis ile iletişime geçiniz.
12. Gaz yakıcı cihazlarınızın hermetik sistem olması halinde; hermetik baca bağlantısının cihaza bağlı olup olmadığını ve baca bağlantısı üzerindeki bağlantı noktalarının sızdırmazlığını kontrol edin.
13. Lodoslu havalarda bacalı cihazlarınızı kapatınız.
Kayserigaz’dan yapılan açıklamada, olası bir gaz kokusu hissedildiğinde yapılması gerekenlerle ilgili olarak şu bilgilere de yer verildi: “Gaz kokusu hissettiğinizde çakmak ve kibrit yakmayınız, lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayınız, kapamayınız veya fişten çekmeyiniz. Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırınız. Doğal gaz ile çalışan cihazlarınızın ve sayacınızın vanasını kapatınız. Kapı zilini ve telefonunuzu kullanmayınız. Gaz kokusu olan yerde bulunan kişileri ortamdan uzaklaştırınız. Gaz kokusu bulunan yerden uzaklaşarak Doğal Gaz Acil 187 Hattı’nı arayınız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırsal mahallelere menfez çalışması
YEREL HABERLER Kırsal mahallelere menfez çalışması
MHP Bünyan kadın kollarından anlamla etkinlik “Kış üşütür ama yüreklerimiz ısıtır”
YEREL HABERLER MHP Bünyan kadın kollarından anlamla etkinlik “Kış ...
Devrilen iplik yüklü tır alev aldı Kayseri-Niğde karayolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Devrilen iplik yüklü tır alev aldı Kayseri-Niğde ...
Kayseri'de 'Rakka emiri' ile 3 DEAŞ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de 'Rakka emiri' ile 3 DEAŞ şüphelisi ...
İyi huylu prostat büyümesinde HOLEP tedavisi etkili oluyor
YEREL HABERLER İyi huylu prostat büyümesinde HOLEP tedavisi etkili ...
Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u transfer etti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u transfer ...
Develi Belediyespor’dan bir galibiyet daha
YEREL HABERLER Develi Belediyespor’dan bir galibiyet daha
Yeşilhisar'daki 4 kişinin hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yeşilhisar'daki 4 kişinin hafif yaralandığı kaza anı ...
Yeşilhisar'da Turizm Canlanıyor
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da Turizm Canlanıyor
Bellona Kayseri'ye 2 metrelik basketbolcu
YEREL HABERLER Bellona Kayseri'ye 2 metrelik basketbolcu
Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yan yattı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yan yattı: 4 ...
Kayseri polisinden zehir tacirlerine büyük darbe
YEREL HABERLER Kayseri polisinden zehir tacirlerine büyük darbe
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geleceğin futbolcularıyla buluştu
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geleceğin ...
Özhaseki, Kayseri'deki kamu yatırımları ile Kayseri projelerini değerlendirdi
YEREL HABERLER Özhaseki, Kayseri'deki kamu yatırımları ile Kayseri ...
Milliyetçi Hareket Partisi’nden şehitler için 406 fidan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok: “Pandemi şehitlerimiz için de fidanları toprakla buluşturuyoruz”
YEREL HABERLER Milliyetçi Hareket Partisi’nden şehitler için 406 ...
El Nusra şüphelisi 2 Suriyeliye 15 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER El Nusra şüphelisi 2 Suriyeliye 15 yıl hapis istemi
Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na yoğun ilgi
Korkmaz ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Korkmaz ailesinin acı günü
30 yıllık esnaftan 'sahte kolonya' uyarısı
YEREL HABERLER 30 yıllık esnaftan 'sahte kolonya' uyarısı
Yeşilhisar'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da trafik kazası: 4 yaralı
Başkan Çolakbayrakdar, "Sosyal dönüşümle yeni bir Kocasinan inşa ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Sosyal dönüşümle yeni bir ...
Koramaz Vadisi’ndeki taş ocağı için köylüler hukuki süreci başlattı Mahalle sakini Ekrem Tuna: “Yetkililer bizleri ağlatmasınlar sesimizi duysunlar” “Patlamalardan camlarımız sarsılıyor”
YEREL HABERLER Koramaz Vadisi’ndeki taş ocağı için köylüler hukuki ...
Melikgazi Belediye Personeline İlk Yardım Eğitimi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediye Personeline İlk Yardım Eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X