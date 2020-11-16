Hayır için, hastanede yatan tüm hastalara su dağıtıldı

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Kayseri'de bir hayırsever, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde bulunan hastanelerde yatan hastalar için su dağıttı.

Kayserili hayırsever Mehmet ve Hikmet Bayraktar'ın oğlu Mehmet Bayraktar tarafından Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Çocuk Hastanesi, Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi, Kemik İliği ve Kök Hücre Merkezi, Semiha Kibar Dializ Hastanesi, Yılmaz ve Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'nde tedavi gören hastalar için su dağıtımı yapıldı.

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