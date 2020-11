Büyükkılıç, "Yaptığımız çalışmalar, başarı hikayeleri yazmamıza vesile oluyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezinde hizmetlerin kalitesi ne ise ilçelerde de aynı kalite de hizmet sunma gayretinde olduklarını belirterek, Akkışla ilçesinde yol ve mezarlık çalışması ile Pınarbaşı ilçesinde köy fırını çalışmasının tamamlandığını ve ilçe sakinlerinin kullanımına sunulduğunu söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın titizlikle takip ettiği ilçe hizmetlerine her gün bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ilçelerdeki sorunlar çözülüp, eksikler tamamlanırken, diğer yandan da vatandaşların istekleri doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Akkışla Kululu Mahallesi’nde mezarlık duvarı yaptı. Ayrıca Akkışla içerisinden yaylaya çift şeritli yol yapımını da gerçekleşti. Pınarbaşı’nda çevre mahallelere de hizmet verecek olan Alagazi Mahallesi köy fırını da hizmet vermeye başladı.

Başkan Büyükkılıç, ilçelere yapılan hizmetlerde vatandaşların memnuniyetinin ön planda tutulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Şehrimiz geçmişte de, bugünde de her zaman kültürlerin geleneklerin buluştuğu bir şehir olmuştur. Şehrimizin bunca güzelliğinin temelinde bunu sağlayan en önemli olguysa hem kent merkezimizde, hem de ilçelerimizde canla başla durmadan çalışmamız ve üretmemizdir. Birlik ve beraberlikle yaptığımız çalışmalarımız hem şehir merkezimizde, hem de ilçelerde başarı hikayeleri yazmamıza vesile oluyor. Bu hizmet aşkıyla Kayserimizdeki tüm değerlerimizi korumaya ve şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Her geçen gün daha gelişmiş ve daha düzenli bir Kayseri göreceğiz inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.