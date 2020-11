Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinanımızın her bir noktasını güzelleştiriyoruz"

Kocasinan Belediyesi’nin Erkilet’ ten başlayıp; Akin, Hasanarpa ve Kızık mahallelerine ulaşım sağlayan 4 bin 200 metre uzunluğundaki Mahmut Şahin Caddesi’ndeki yeni etap yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yıl için hedefledikleri yol çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, “Hemşehrilerimizin daha keyifli ve daha huzurlu ortamda yaşamaları için Kocasinan’ımızın her bir noktasını güzelleştiriyoruz.” dedi.

Boztepe Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerini vurguladı. Sonbahar mevsimi olmasına rağmen saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Mevsim itibariyle havaların soğumasıyla birlikte asfalt çalışmalarımızı nihayete erdireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak bahardan bu zamana kadar yapılması gereken bütün güzergahlarda yol çalışmalarımızı sonuçlandırıyoruz. Mahmut Şahin Caddesi’nde de çalışmalarımızı tamamlayarak, vatandaşımızın kullanımına açmış olacağız. Kocasinan’ın ihtiyacı olan her bir noktasında ilçemizi yenilemeye, değişime ve dönüşüme devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin daha keyifli ve daha huzurlu ortamda yaşamaları için Kocasinan’ımızın her bir noktasını güzelleştiriyoruz. Gece gündüz demeden fedakarca çalışan bütün ekibe teşekkür ediyorum. Çünkü; bu yıl planladığımız programların hepsini yerine getirdik. Bununla birlikte gelecek yılın planlamasını yaptık. Hangi mahallede neye ihtiyaç varsa altyapı kurumlarıyla birlikte programlar dahilinde yerine getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Bütün gayretimiz vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir.” diyerek noktaladı.

