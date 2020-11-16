Kayseri'de kızının gözü önünde eşini yaralayan kocaya 16 yıl 9 ay hapis (2)



'EMİNE BULUT'UN KADERİNİ YAŞAMAKTAN KURTARILDIM'

Ayşe Taşdöven, kendisini bıçakla, 16 yaşındaki kızını da yumrukla yaralayan boşanma aşamasındaki eşi Okan Taşdöven'in 16 yıl 9 ay hapis cezasının çarptırılmasının ardından adliye önünde açıklama yaptı. Çevredeki duyarlı insanlar sayesinde, Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut ile aynı kaderi yaşamaktan kurtulduğunu söylen Ayşe Taşdöven, "Daha fazla ceza verilse olurdu; ama 16 yıla da sevindim. Çocuklarımla rahat ve huzurlu olacağım için sevinçliyim. Çok şükür rabbim beni evlatlarıma bağışladı. İkinci Emine Bulut olmak istemiyordum. Müdahale eden vatandaşların sayesinde şu an hayattayım" dedi.

'YILLARDIR KORKTUĞUM İÇİN ŞİKAYETÇİ OLAMADIM'

Olay sırasında kendisine yardım eden vatandaşlara teşekkür eden Taşdöven, "Çocuklarımın yanındaysam, müdahale eden vatandaşlar sayesinde. Onlar olmasa Emine Bulut ile aynı kaderi paylaşıyor olacaktım. Çok zor zamanlar geçirdim. Bir nebze de olsa rahatız. Yıllardır korktuğum için şikayetçi olamadım. Benim gibi şikayetçi olmaktan korkan kadınlar için örnek bir karar olur inşallah. Cezaların caydırıcı olması benim durumunda olup şikayet edemeyen kadınlar için de iyi bir olay olur" diye konuştu.

'UMARIM KARAR BOZULMAZ'

Avukat Özge Küçükyazı ise, "Bu şekilde hüküm kurulduğu için mutluyuz. Sanığın savunmaları da bunun bir kaza olduğu yönündeydi. Hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Mahkeme de bunun neticesinde ağırlaştırılmış müebbet verdi. Teşebbüs aşamasında olduğu için ceza 16 yıla düştü. Müvekkilime zarar veremeyeceği için bir nebze mutluyuz. Umarım karar bozulmaz. Mahkeme tasarlama olmadığını düşündü. İtiraz edecek olursak daha fazla ceza alması işin bu yönde itirazımız olacak" ifadesini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-11-16 14:35:53



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