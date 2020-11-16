Kayseri'de 'Rakka emiri' ile 3 DEAŞ şüphelisi adliyede (2)

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TUTUKLANDILAR

Kayseri´de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen, Suriye uyruklu sözde 'Rakka emiri' H.E. ile sözde 'infazcı' Y.Ş. ve M.H. ile M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-11-16 15:49:02



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