Belediye ve hayırsever işbirliği ile 3 ayrı yatırım Konaklar Mahallesi'nde hayata geçecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Hayırsever Mehmet Yıldırım ile birlikte Konaklar Mahallesi’nde okul, sağlık ocağı ve cami yapılması için protokol imzaladı.

Konaklar Mahallesinde hayırsever belediye işbirliği ile 3 güzel hizmetin hayata geçeceğini vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak sağlık ocağı, okul, cami gibi tesisleri hayırseverlerimizle ele ele vererek yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Hayırseverimiz Mehmet Yıldırım Amca ile Konaklar Mahallemizde okul, sağlık ocağı ve cami yapılması için protokol imzaladık. Çok şükür hayırseverlerimizle yaptığımız işlerde arsası belediyemize ait, mimari projesi belediyemizden olmak üzere açılışını yaptığımız ve yapacağımız birçok tesis var. Germirli Mehmet Amcamızla öncelikle bir cami sonrasında ise sağlık ocağı ve okul yapacağız. Dolayısıyla üç güzel hayrı hayırseverimizle beraber hayata geçirmiş olacağız. Cenabı Allah Mehmet Amca’nın hayrını kabul etsin. İnşallah en kısa zamanda bu tesislerin temelini atacağız. Rabbim herkese hayırlı rızk versin ve güzel hayırlar yapmayı nasip etsin. Melikgazi’miz de ihtiyaç olan tüm yatırımları bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Hayırsever Mehmet Yıldırım ise Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür ederek, Melikgazi’de hayata geçirecekleri bu üç hayır için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

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