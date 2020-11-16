Kayseri'ye şehit ateşi düştü Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in babaevine acı haber ulaştı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı'nda boğulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in Kayseri'deki babaevine acı haber ulaştı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için Habur Çayı'na giren Piyade Teğmen Burhan Sönmez, suya kapılarak boğuldu. Hastaneye kaldırılan Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin acı haberi Kayseri'deki babaevine ulaştı. Acı haberi alan şehidin yakınları Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta bulunan eve akın etti. Şehidin babaevine Türk bayrağı da asıldı.

Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in naaşının yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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