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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazım Karabekir Mahallesi gelişiyor, değişiyor

İHA

Kazım Karabekir Mahallesi gelişiyor, değişiyor

Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde kolay ve kaliteli bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla modernizasyon ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan Kazım Karabekir Mahallesi’nde yapılan çalışmaları inceleyerek bu alanda yeni ve modern bir yapılaşmanın olduğunu söyledi.
Kazım Karabekir Mahallesi, yeni yollar, parklar, okul ve spor salonu yapacaklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kazım Karabekir Mahallesi kentsel dönüşüm alanında yapılan yol ve park çalışmasını yerinde inceledik. Burada 1970 tane daire 120 dükkan var. Bu alanda sürekli daire teslimlerini yapıyoruz. Bu alanda yoğun bir nüfus var. Yerleşim başladığı için yol, asfalt, kaldırım, otopark çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Toplamda 5 kilometrelik yolda asfalt serimini gerçekleştirdik. Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılında Melikgazi’mize yaptığımız asfalt yol uzunluğu 120 kilometreyi geçti. Rekor kırıyoruz. Bu alanda 9 bin 700 metrekare alana büyük bir park yapıyoruz. İçinde yürüyüş ve bisiklet yolu da olacak. Ağaçlandırma çalışmasını da yaparak bu alanı daha yeşil ve nefes alan bir yer konumuna getireceğiz. Tüm ekiplerimiz burada yoğun bir çalışma yapıyor. Osman Ulubaş amca ve Büyükşehir Belediyemiz ile buradaki kentsel dönüşüm alanına ilkokul, ortaokul, anaokul ve kapalı spor salonu yapacağız. Bir ay içerisinde temelini atacağız. İnşallah seneye eğitim ve öğretim dönemine başlayacak. Yakın zamanda bu bölge çok daha güzel bir noktaya gelecek. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Şeref Bölükbaşı ise “Mahallemizde kentsel dönüşüm yapıldı ve daha güzelleşti. Yapılan hizmetlerle beraber daha modern hale geldi. Başkanımıza ve ekibine yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Başkanımız başımızda olduktan sonra her şey güzelleşecek.” diye konuştu.

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