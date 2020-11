2021 yılında her Melikgazili için 849.38 TL yatırım

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılı bütçesi olan 485 milyon liranın Meclis'te kabul edildiğini hatırlatarak, 2021 yılında her Melikgazili için 849,38 lira yatırım yapılacağını söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi ile nüfusu 500 bini geçen ilçe belediyeler arasında ilk on beş içerisinde yer aldığını ve her hafta bir tesisin temelinin atıldığını ya da hizmete açıldığını söyledi.

Yatırım ve hizmetlerin temelini halktan toplanan vergilerin oluşturduğunu, bu vergilerin yerinde ve zamanında yatırıma dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “2021 yılı yatırım planlarımız program içerisinde devam edecektir. Hemşerilerimizin vergileri kendilerine hizmet ve yatırım olarak geri ödenmektedir. Zaten hizmeti gören ve yaşayan Melikgazi vergisini tam ve zamanında yatırmakta veya çalışmalarımıza bağışları ile katkı sağlamaktadır. Duyarlı davranan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 2021 yılı yatırımların zamanında tamamlanarak hizmete sunulmasının öncelikleri arasında olduğunu, bu nedenle bu her hafta koordinasyon toplantısı düzenlediklerini sözlerine ekledi.

