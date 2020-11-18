Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, düz koşu, ısınma ve alan çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-11-18 10:53:05



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