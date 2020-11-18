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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobiller çarpıştı, hamile kadın hastaneye kaldırıldı

İHA

Otomobiller çarpıştı, hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir otomobil, direkle otomobil arasında sıkıştı. Kazada hamile olduğu öğrenilen bir kadın hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ali Y.'nin sürücüsü olduğu 38 AV 957 plakalı Fiat marka otomobil, 38 ADH 367 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada Fiat marka otomobil aydınlatma direği ile otomobil arasında sıkışırken, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen bir kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yerinde inceleme yapıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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